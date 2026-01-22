FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE DISPONIBILE

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, l'edizione ampliata del miglior GdR dell'anno del 2020 FINAL FANTASY VII REMAKE, è ora disponibile su Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S e Xbox su PC come parte di Xbox Play Anywhere, con supporto a Xbox Play Anywhere e al cloud gaming di Xbox.

Guarda il nuovo trailer di lancio di FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE qui - https://www.youtube.com/watch?v=G2CXcC3o4lo

Leggi anche FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

Quest'uscita è parte dell'obiettivo di SQUARE ENIX di offrire i propri giochi a più giocatori in tutto il mondo. A partire da FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, l'intera serie remake di FINAL FANTASY VII arriverà su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S, oltre a essere già su PlayStation 5 e PC. La terza parte della trilogia, ovvero il culmine della storia, è attualmente in fase di sviluppo.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE è un punto di partenza ideale per i nuovi giocatori e una splendida reinterpretazione di uno dei titoli più amati della saga di FINAL FANTASY. Riprogettato da zero dai visionari creatori di oggi, fonde tecnologia all'avanguardia e una nuova prospettiva per offrire un'esperienza cinematografica ed emotivamente coinvolgente. Con una grafica mozzafiato, un gameplay intuitivo e combattimenti ricchi e strategici, è un titolo perfetto sia i fan di lunga data che per i giocatori alla loro prima esperienza. Anche chi non conosce la serie si ritroverà immerso in una storia senza tempo che sembra tanto epica quanto profondamente personale: un vero capolavoro moderno.

La nuova funzione "Impostazioni dei potenziamenti" renderà più facile che mai per i giocatori su Nintendo Switch 2 e Xbox tuffarsi nell'avventura. Introduce infatti PM e PV illimitati in ogni momento, limite e barra ATB illimitati durante le battaglie, 9.999 danni, l'acquisizione più facile delle abilità delle armi e altro ancora per semplificare il gameplay e permettere ai giocatori di concentrarsi sulla storia e sul combattimento ibrido. I più curiosi possono iniziare l'avventura a Midgar scaricando una demo gratuita, ora disponibile su entrambe le piattaforme, per poi trasferire i salvataggi al gioco completo.

In FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, i giocatori seguono la storia dell'ex SOLDIER diventato mercenario, Cloud Strife, mentre aiuta il gruppo di resistenza clandestina Avalanche nella città di Midgar, alimentata dall'energia mako. Nella lotta contro la misteriosa compagnia elettrica Shinra, Cloud e i suoi compagni vengono trascinati in un conflitto più grande per determinare il destino del pianeta. FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE include FF7R EPISODE INTERmission, un'avvincente storia aggiuntiva che porta la ninja di Wutai Yuffie Kisaragi in primo piano mentre si infiltra nella città di Midgar durante gli eventi del gioco base.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE è ora disponibile su Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, Xbox su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. È possibile scaricare una demo gratuita su ogni piattaforma, con la possibilità di trasferire i salvataggi al gioco completo.

Per maggiori informazioni, visita: https://ffvii-remake-intergrade.square-enix-games.com/en-us/