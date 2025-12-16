DISPONIBILE LA DEMO GRATUITA DI FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE PER NINTENDO SWITCH 2 E XBOX

Preordina per sbloccare entusiasmanti contenuti bonus, tra cui l'originale FINAL FANTASY VII per i preordini digitali e un Magic: The Gathering—FINAL FANTASY Play Booster per i preordini fisici (su Nintendo Switch 2 e fino a esaurimento scorte)

SQUARE ENIX ha pubblicato una demo gratuita di FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE , l'edizione ampliata del miglior gioco di ruolo dell'anno 2020 - FINAL FANTASY VII REMAKE, su Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S e Xbox su PC con supporto Xbox Play Anywhere. I giocatori possono trasferire i dati di salvataggio dalla demo al gioco completo, che uscirà il 22 gennaio 2026.

Guarda il nuovo trailer di FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE qui: https://youtu.be/AF1s32fc5NQ

La demo gratuita per Nintendo Switch 2 è disponibile qui: https://www.nintendo.com/de-de/Spiele/Nintendo-Switch-2-Spiele/FINAL-FANTASY-VII-REMAKE-INTERGRADE-2789733.html

Gli utenti in Europa possono anche scaricare la demo gratuita riscattando il seguente codice nel Nintendo eShop: D3GM3304HKPBB2VB

La demo gratuita per Xbox Series X/S e Xbox per PC è disponibile per il download qui: https://www.xbox.com/games/store/final-fantasy-vii-remake-intergrade-demo/9NFTWDJKGSBF

Nella demo, i giocatori possono provare l'iconico capitolo iniziale del gioco, in cui il mercenario Cloud Strife e il gruppo di resistenza clandestino Avalanche tentano di distruggere un reattore Mako che alimenta la città distopica di Midgar. Nella loro lotta contro la misteriosa Shinra Electric Power Company, Cloud e i suoi compagni vengono catapultati in un conflitto più ampio che deciderà il destino del pianeta. I giocatori con dati di salvataggio della demo sulla propria console possono riscattare gli oggetti bonus "Revival Earrings" e "Survival Set" nel gioco completo.

I giocatori possono preordinare subito il gioco completo per ricevere fantastici bonus, tra cui:

Gioco originale di FINAL FANTASY VII – Per un periodo limitato, chi preordina l'edizione digitale di FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE su Nintendo Switch 2 o Xbox Series X|S e Xbox su PC riceverà l'originale FINAL FANTASY VII . I giocatori su Xbox possono scaricare e giocare al leggendario FINAL FANTASY VII subito dopo aver effettuato il preordine, mentre i giocatori su Nintendo Switch 2 possono giocare a partire dal 22 gennaio 2026. Questo bonus a tempo limitato sarà valido fino al 31 gennaio 2026. Per maggiori dettagli, consultare lo store.

Per un periodo limitato, chi preordina l'edizione digitale di FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE su Nintendo Switch 2 o Xbox Series X|S e Xbox su PC riceverà l'originale FINAL FANTASY VII . I giocatori su Xbox possono scaricare e giocare al leggendario FINAL FANTASY VII subito dopo aver effettuato il preordine, mentre i giocatori su Nintendo Switch 2 possono giocare a partire dal 22 gennaio 2026. Questo bonus a tempo limitato sarà valido fino al 31 gennaio 2026. Per maggiori dettagli, consultare lo store. Magic: The Gathering—FINAL FANTASY Play Booster fino a esaurimento scorte: chi prenota l'edizione fisica di FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE per Nintendo Switch 2 riceverà un Magic: The Gathering—FINAL FANTASY Play Booster. Ogni Play Booster contiene 15 carte assortite casualmente.

Punto di partenza ideale per i nuovi arrivati, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE è una splendida rivisitazione di uno dei titoli più amati della serie FINAL FANTASY. Ricostruito da zero dai visionari creatori di oggi, unisce tecnologie all'avanguardia a una nuova prospettiva per offrire un'esperienza cinematografica ed emotivamente coinvolgente. Con una grafica mozzafiato, un gameplay intuitivo e un combattimento ricco e strategico, accoglie sia i fan di lunga data che i nuovi giocatori. Anche chi non conosce la serie si troverà immerso in una storia senza tempo, epica e profondamente personale: un vero capolavoro moderno.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE è incluso in FF7R EPISODE INTERmission, un entusiasmante arco narrativo che vede protagonista la ninja Wutai Yuffie Kisaragi mentre si infiltra nella città di Midgar durante gli eventi del gioco base.

Nell'ambito dell'obiettivo di SQUARE ENIX di offrire i propri giochi a un numero sempre maggiore di giocatori in tutto il mondo, l'intera serie remake di FINAL FANTASY VII arriverà anche su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S, oltre che su PlayStation 5 e PC. Il terzo e ultimo capitolo della trilogia, il culmine di tutto, è in fase di sviluppo.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE sarà disponibile per Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S e Xbox su PC il 22 gennaio 2026. Per maggiori informazioni, visita: https://ffvii-remake-intergrade.square-enix-games.com/en-us/.