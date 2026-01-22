Nuovi dettagli per Super Mario Bros. Wonder

SCOPRI DI PIÙ SULLE NOVITÀ DI SUPER MARIO BROS. WONDER – NINTENDO SWITCH 2 EDITION + TUTTI AL PARCO BELLABEL

Nuove modalità di gioco cooperativo e competitivo, insieme a contenuti aggiuntivi e aggiornamenti, stanno arrivando nel Regno dei Fiori.

Nel Regno dei Fiori sta per arrivare ancora più divertimento: che tu voglia nuovi modi per giocare in compagnia o contenuti tutti da scoprire da solo, li troverai in Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel in uscita il 26 marzo per Nintendo Switch 2.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel introduce nuove modalità di gioco cooperativo e competitivo nel Regno dei Fiori, insieme a contenuti inediti e aggiornamenti esclusivi per Nintendo Switch 2. Raduna amici e familiari e visita il Parco Bellabel, una nuova area del Regno dei Fiori con due ampie piazze ricche di attrazioni. Collabora o sfida altri giocatori in prove come Fast Cash: Tip Tap’s Coin Spree, dove vince chi raccoglie più monete d’oro, o Knock ‘em Back: Bubble Blaster, una competizione all’ultimo respiro in cui cercare di sopravvivere mantenendo più vite degli avversari.

La Piazza Multiplayer locale offre 17 diverse attrazioni, giocabili con fino a tre amici sullo stesso sistema1. Il gioco supporta la funzionalità GameShare2: se un giocatore possiede il gioco, può condividerlo localmente con fino a tre altri partecipanti. È inoltre possibile visitare la Piazza Stanze, che supporta il gioco online e in wireless locale. Qui ogni giocatore utilizza il proprio sistema per giocare in locale o online3, partecipando all’azione sul proprio schermo. Fino a 12 amici possono sfidarsi tra loro nelle sei attrazioni aggiuntive della Piazza Stanze.

Altre funzionalità introdotte in questa edizione del gioco includono:

Scuola di addestramento della Truppa Toad – Nel Parco Bellabel puoi mettere alla prova le tue abilità in un'ampia varietà di sfide ambientate nei percorsi di Super Mario Bros. Wonder. Man mano che avanzi nel gioco principale, avrai accesso a sempre più percorsi di addestramento sparsi per il Regno dei Fiori. Puoi completare gli allenamenti da solo oppure unire le forze con fino a tre giocatori per scalare le classifiche della Truppa Toad e diventare un esploratore d’élite.

– Nel Parco Bellabel puoi mettere alla prova le tue abilità in un'ampia varietà di sfide ambientate nei percorsi di Super Mario Bros. Wonder. Man mano che avanzi nel gioco principale, avrai accesso a sempre più percorsi di addestramento sparsi per il Regno dei Fiori. Puoi completare gli allenamenti da solo oppure unire le forze con fino a tre giocatori per scalare le classifiche della Truppa Toad e diventare un esploratore d’élite. Modalità assistita – Sei nuovo nell’esperienza di Super Mario Bros. Wonder ? Troverai molti aiuti. Attivando la Modalità assistita potrai recuperare rapidamente dopo una caduta in un burrone senza perdere vite oppure evitare di subire danni, qualunque personaggio tu scelga.

– Sei nuovo nell’esperienza di ? Troverai molti aiuti. Attivando la Modalità assistita potrai recuperare rapidamente dopo una caduta in un burrone senza perdere vite oppure evitare di subire danni, qualunque personaggio tu scelga. Amici familiari – Questa nuova edizione accoglie per la prima volta Rosalinda nel Regno dei Fiori. E non arriva da sola: con lei c’è anche Sfavillotto Aiutante un personaggio di supporto disponibile quando partecipano almeno due giocatori. Sfavillotto non subisce danni, ma può aiutare gli altri giocatori roteando per sconfiggere nemici e raccogliere monete nei percorsi. Puoi persino muovere Sfavillotto usando la funzionalità mouse di Nintendo Switch 2.

– Questa nuova edizione accoglie per la prima volta Rosalinda nel Regno dei Fiori. E non arriva da sola: con lei c’è anche Sfavillotto Aiutante un personaggio di supporto disponibile quando partecipano almeno due giocatori. Sfavillotto non subisce danni, ma può aiutare gli altri giocatori roteando per sconfiggere nemici e raccogliere monete nei percorsi. Puoi persino muovere Sfavillotto usando la funzionalità mouse di Nintendo Switch 2. E nemici birbanti – Se Rosalinda e Sfavillotto sono ospiti graditi, potresti pensarla diversamente riguardo ai Bowserotti, che arrivano per aggiungere un tocco di caos. Dopo aver rubato un tesoro nascosto nel Parco Bellabel, i sette Bowserotti si sparpagliano in diversi mondi del Regno dei Fiori. Tieni gli occhi aperti: se ne incontri uno, dovrai entrare nel suo percorso e affrontarlo in battaglia.

Queste nuove funzionalità e altre ancora saranno disponibili al lancio di Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel, il 26 marzo. Se possiedi già Super Mario Bros. Wonder e Nintendo Switch 2, potrai accedere ai nuovi contenuti acquistando un upgrade pack4. I preordini per l’upgrade pack di Super Mario Bros. Wonder iniziano oggi su My Nintendo Store e Nintendo eShop su Nintendo Switch 2.

In uscita insieme a Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel, il 26 marzo arrivano anche tre nuovi amiibo5: Mario Elefante, Poplin & Principe Florian and Capitan Toad & fiore parlante, pronti a unirsi al divertimento.

E a proposito del Fiore Parlante, presto potrai portare a casa questo fiore chiacchierone nella vita reale. Puoi lasciarlo parlare liberamente oppure premere il pulsante per farlo parlare immediatamente – e se lo premi spesso, potrebbe persino dirti qualcosa di speciale! Puoi anche impostarlo affinché ti saluti quando ti svegli o ti accompagni al sonno con un sorriso. Presta attenzione anche all’ora del giorno e alla temperatura, e non esiterà a condividere ciò che sa. Aggiungi un po’ di divertimento alla tua giornata con il fiore parlante, disponibile su My Nintendo Store e presso rivenditori selezionati dal 12 marzo. Il preacquisto del fiore parlante inizia oggi su My Nintendo Store, e sarà presto disponibile anche presso rivenditori selezionati.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel porta nuove modalità di gioco cooperative e competitive, oltre ad altri nuovi contenuti e aggiornamenti nel Regno dei Fiori, quando verrà lanciato il 26 marzo per Nintendo Switch 2. Tre nuovi amiibo usciranno insieme al gioco e il chiacchierone fiore parlante sarà disponibile dal 12 marzo.

