Incidente mortale a Campoverde, Francesco Iannotta perde la vita a 25 anni

Un incidente stradale nella notte a Campoverde ha spezzato la vita di un giovane molto conosciuto ad Aprilia. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenta un’intera comunità.

La tragedia si è consumata tra mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026, lungo via Virgilio, nella zona di Campoverde ad Aprilia. Erano circa le 2.30 quando Francesco Iannotta, 25 anni, ha perso il controllo della sua auto, finendo violentemente contro un albero ai margini della carreggiata.

L’impatto non gli ha lasciato scampo. I soccorsi, arrivati in pochi minuti, hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato direttamente sul posto.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Aprilia hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli, mentre proseguono gli accertamenti sulle possibili cause della perdita di controllo.

Figlio di un imprenditore e volto noto in città, Francesco era molto legato al territorio e alle sue amicizie. La camera ardente è stata allestita nella chiesa del cimitero, mentre l’ultimo saluto è previsto per sabato 24 gennaio alle 15 nella chiesa di San Michele, in piazza Roma.