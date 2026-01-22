Nassur Bacem morto a 27 anni dopo un malore in campo in Portogallo

Un malore improvviso durante una gara dilettantistica in Algarve ha spezzato la vita di Nassur Bacem. Il terzino portoghese di 27 anni si è accasciato in campo e non è sopravvissuto ai tentativi di rianimazione.

La partita si era appena avviata quando Nassur Bacem è crollato improvvisamente sul terreno di gioco. Al 27° minuto, il difensore ha perso conoscenza per un arresto cardiaco, davanti agli sguardi attoniti di compagni, avversari e pubblico.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente, con il supporto dei medici presenti e dei servizi d’emergenza. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, per il calciatore del LGC Moncarapachense non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato direttamente sul campo.

Bacem ricopriva il ruolo di terzino sinistro ed era considerato un elemento affidabile e generoso. Cresciuto nei settori giovanili dello Sporting Braga, aveva costruito la propria carriera tra diverse realtà del calcio portoghese, trovando continuità nelle categorie minori.

Il club ha comunicato la notizia con una nota di profondo cordoglio, invitando la comunità sportiva a stringersi nel ricordo del giocatore. L’episodio ha riacceso l’attenzione sull’importanza dei controlli medici anche nei campionati dilettantistici, spesso meno tutelati rispetto ai livelli professionistici.