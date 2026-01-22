Meghan Trainor accoglie la terza figlia con maternità surrogata: una scelta di sicurezza e amore

La cantante americana ha accolto la terza figlia grazie a una madre surrogata, raccontando con trasparenza il percorso, le difficoltà vissute nelle precedenti gravidanze e le ragioni di una scelta guidata dalla sicurezza e dall’amore.

Meghan Trainor è diventata mamma per la terza volta il 18 gennaio, quando è nata la piccola Mikey Moon grazie a una madre surrogata. La pop star, oggi 32enne, ha condiviso la notizia con i fan spiegando di aver vissuto questo momento come un dono costruito con il sostegno di un team medico e umano straordinario.

Sposata dal 2018 con l’attore Daryl Sabara, Meghan è già madre di Riley, di quattro anni, e Barry, di due. I due fratellini hanno partecipato con entusiasmo all’arrivo della sorellina, contribuendo persino alla scelta del secondo nome, dettaglio che la cantante ha voluto raccontare con orgoglio.

Nel messaggio pubblicato sui social, Trainor ha ringraziato apertamente la donna che ha portato avanti la gravidanza e tutto il personale sanitario coinvolto, sottolineando come questo percorso sia stato valutato a lungo insieme ai medici per garantire la soluzione più sicura per la famiglia.

Le difficoltà affrontate nelle precedenti gravidanze hanno avuto un peso determinante. Con il primo figlio, la cantante ha vissuto un parto complicato, seguito dal ricovero del neonato in terapia intensiva e da una lunga fase di recupero fisico e psicologico, segnata da un disturbo post-traumatico.

La seconda esperienza non è stata più semplice. Meghan ha raccontato di aver attraversato momenti di forte ansia e panico, sentendosi fisicamente e mentalmente sopraffatta, con la costante paura di non riuscire a reggere la situazione in sicurezza.

Dopo anni di riflessioni e consulti specialistici, la coppia ha quindi scelto la maternità surrogata come strada per accogliere il terzo figlio, pur non essendo inizialmente l’opzione preferita. La decisione è maturata nel tempo, con l’obiettivo di tutelare la salute di tutti.

Per Trainor, questa esperienza rappresenta un esempio di come esistano diversi modi legittimi di diventare genitori, tutti fondati su fiducia, scienza, collaborazione e affetto reciproco. Un percorso che, secondo la cantante, merita rispetto e comprensione.

La nascita di Mikey Moon segna così un nuovo capitolo per la famiglia Trainor-Sabara, costruito attraverso una scelta consapevole e profondamente condivisa.