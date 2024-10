Zazoom di 30 ott 2024

Maternità surrogata: fermati due italiani con una neonata all’aeroporto di Buenos Aires

Due uomini italiani sono stati bloccati all’aeroporto di Buenos Aires con una neonata, poco prima di imbarcarsi su un volo per Parigi con destinazione finale in Italia. La bambina, nata il 10 ottobre in una clinica di Buenos Aires, sarebbe figlia di una madre surrogata di Rosario, una giovane di 28 anni in difficoltà economiche. Uno dei due uomini, un oncologo di Padova, avrebbe concordato la maternità surrogata in Argentina, dove non esiste una regolamentazione specifica su questa pratica. La giustizia argentina ha avviato un’indagine su possibili reati, tra cui tratta di esseri umani e vendita di minori, ponendo il divieto di espatrio per i due uomini e la madre surrogata. Gli inquirenti si concentrano sugli intermediari, sospettati di sfruttare donne vulnerabili. L’Italia ha recentemente definito la maternità surrogata un “reato universale”, permettendo quindi di procedere penalmente anche contro cittadini italiani che vi ricorrono all’estero.

