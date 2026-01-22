Razzie Awards 2026, i peggiori film e attori: Biancaneve da record e il tonfo di Jared Leto

I Razzie Awards 2026 puntano i riflettori sui peggiori flop hollywoodiani: grandi budget, remake deludenti e interpretazioni contestate. Le nomination della 46ª edizione promettono scintille prima della notte degli Oscar.

Prima degli Oscar, Hollywood deve fare i conti con il suo lato più impietoso. Il 14 marzo i Razzie Awards assegneranno i premi ai film e agli interpreti meno riusciti dell’anno, in una 46ª edizione che colpisce soprattutto i grandi titoli e non le produzioni minori.

Le nomination hanno acceso il dibattito perché mettono in discussione blockbuster attesissimi, tra remake, reboot e performance che non hanno convinto pubblico e critica. La sensazione diffusa è che il peso del marchio non basti più a mascherare sceneggiature fragili e scelte artistiche discutibili.

In testa alla classifica dei candidati peggiori spiccano Biancaneve e La Guerra dei Mondi, entrambi con sei nomination. Il primo è stato criticato per una computer grafica giudicata artificiale e per interpretazioni incapaci di restituire magia a una storia iconica. Il secondo, invece, è stato accusato di limitarsi a replicare schemi già visti senza offrire una vera rilettura.

Tra gli attori più bersagliati compare anche Jared Leto, protagonista di una delle interpretazioni considerate meno riuscite della stagione. Le candidature confermano come il confine tra ambizione e risultato, nel cinema mainstream, possa rivelarsi più sottile del previsto.