Taylor Swift da record ai Billboard Music Awards: il regalo di compleanno perfetto!

Taylor Swift è entrata nella storia dei Billboard Music Awards, confermandosi l'artista più premiata di sempre. In occasione del suo 35° compleanno, la popstar statunitense ha ricevuto 10 riconoscimenti, inclusi i prestigiosi premi per il miglior artista e il miglior album della Billboard 200 con The Tortured Poets Department. Con questo trionfo, Swift porta il suo totale a 49 premi, stabilendo un nuovo record personale. "Questo è il più bel regalo di compleanno anticipato che avreste potuto farmi. Grazie mille", ha dichiarato la cantante in un discorso preregistrato.

Tra i riconoscimenti ricevuti, figurano anche quelli di miglior artista femminile, miglior artista della Hot 100 e miglior autrice della Hot 100. La serata ha celebrato il successo dell'artista dopo la conclusione dell'Eras Tour, una tournée che ha segnato un'epoca nella cultura popolare e ha dominato per ben 21 mesi. “Significa molto per me sapere che abbiate accolto con tanto entusiasmo la mia musica e i miei progetti”, ha aggiunto la cantante.

La cerimonia ha premiato anche altre stelle internazionali. Dua Lipa ha vinto nella categoria miglior canzone dance elettronica con Houdini, mentre i Coldplay si sono aggiudicati il premio come miglior artista rock in tour. Entrambi hanno ringraziato con messaggi preregistrati. Chappell Roan è stata eletta miglior nuovo artista, mentre Drake ha conquistato tre premi nel rap: miglior artista, miglior artista maschile e miglior album con For All The Dogs.

Doja Cat si è imposta come miglior artista rap femminile, e Kendrick Lamar ha trionfato con la miglior canzone rap, Not Like Us. Sza ha dominato le categorie R&B, vincendo i premi come miglior artista e miglior artista femminile, mentre Bruno Mars è stato premiato come miglior artista R&B itinerante. Shaboozey ha ottenuto tre premi grazie al brano A Bar Song (Tipsy): miglior artista per le vendite di canzoni, miglior canzone venduta e miglior canzone country.

