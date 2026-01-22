Netatmo Outdoor Camera ORIGINAL

In Italia, la sicurezza domestica è una delle principali preoccupazioni. Secondo i dati dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno, i furti in abitazione sono aumentati del 14,5% tra il 2022 e il 2023. Questi numeri riflettono una realtà preoccupante testimoniando come le intrusioni non siano solo eventi isolati, ma un rischio quotidiano. In questo contesto, Netatmo rinnova la propria offerta di telecamere esterne con la nuova Outdoor Camera ORIGINAL, una soluzione 3-in-1 che unisce in un unico prodotto una videocamera ad alta definizione, una potente sirena e un faretto LED intelligente. Non si tratta solo di un dispositivo, ma di una risposta completa al bisogno fondamentale di monitorare, dissuadere e proteggere, con eleganza e senza costi di abbonamento.

Un design iconico pensato per durare

La nuova Outdoor Camera ORIGINAL mantiene la silhouette elegante del modello precedente, preservando un design ormai distintivo e iconico che garantisce continuità estetica e una perfetta integrazione in qualsiasi ambiente esterno. Questa scelta consente un vantaggio pratico: tutti coloro che dispongono già del precedente modello e desiderano sostituirlo o incrementare la protezione, potranno farlo senza interrompere l’armonia visiva dell’installazione esistente. Netatmo ha inoltre dedicato particolare attenzione alla manifattura del prodotto, mantenendo i medesimi materiali premium e standard di resistenza della precedente Smart Outdoor Camera:

corpo in alluminio e vetro ultra-resistente per una durabilità senza pari

45% di plastica riciclata, a conferma dell’impegno eco-sostenibile del brand

design monoblocco dai colori intramontabili, per un’eleganza discreta e duratura

Il risultato è una telecamera che unisce raffinatezza, robustezza e sostenibilità, rimanendo fedele al DNA Netatmo.

Prodotto 3-in-1: videocamera, faretto e sirena

La nuova Outdoor Camera ORIGINAL non è soltanto una videocamera ma rappresenta una soluzione 3-in-1 che integra tutto il necessario per proteggere gli spazi esterni. Una videocamera ad alta definizione, una sirena da 105 dB e un faretto LED dimmerabile integrato: tre funzioni essenziali in un design compatto ed elegante. Consente di monitorare, dissuadere e difendere la casa in modo efficace, senza apparecchiature aggiuntive. Questo approccio semplifica l’installazione, riduce l’ingombro e garantisce una protezione smart pronta a intervenire al minimo allarme.

Qualità d’immagine superiore e connettività sicura

La Outdoor Camera ORIGINAL offre più di una semplice videosorveglianza e garantisce immagini di qualità superiore con connessioni stabili. Grazie a ottiche avanzate, registra in 2K+ HDR a 30 frame al secondo, con angolo di 130°, zoom 16x e visione notturna a infrarossi, assicurando dettagli nitidi giorno e notte.Poiché la qualità dell’immagine risulta vana senza una connettività affidabile, la telecamera supporta Wi-Fi dual-band (2,4/5 GHz) e tecnologia MIMO, con due antenne dual-band invece di una mono-band come in precedenza. Questa tecnologia permette di trasmettere e ricevere simultaneamente più flussi di dati, assicurando connessioni rapide e stabili anche in ambienti esterni complessi. Il risultato è un monitoraggio continuo senza ritardi né perdite di segnale, per una protezione senza compromessi.

Notifiche intelligenti e rilevazioni mirate

Con la Outdoor Camera ORIGINAL scompaiono tutte quelle notifiche superflue. La sicurezza parte da immagini perfette, indispensabili per sfruttare appieno gli algoritmi di rilevazione. Per questo Netatmo ha scelto un sensore e un’ottica di qualità superiore, abbinati ad un potente sistema IA onboard che permette rilevazioni precise di persone, animali e veicoli. Il risultato è un sistema di notifiche inviate solo quando realmente necessarie, informando l’utente su ciò che conta senza sovraccaricare di avvisi, per un monitoraggio più intelligente, efficace e sereno. Gli utenti possono inoltre personalizzare le zone di allerta e selezionare la risposta più appropriata per ciascuna situazione:

sola registrazione

invio di una notifica

attivazione della sirena

Questo approccio garantisce un monitoraggio efficiente e discreto, evitando allarmi inutili.

La Outdoor Camera ORIGINAL si integra completamente nell’ecosistema Netatmo tramite l’app Home + Security, che centralizza tutti i dispositivi di sicurezza domestica in un’interfaccia intuitiva (telecamere interne, telecamere esterne, allarmi, sensori, controllo accessi). Dall’app è possibile visualizzare video in diretta o in riproduzione, consultare la cronologia degli eventi e personalizzare le zone di rilevazione con pochi tocchi. Home + Security funge da vero e proprio centro di controllo, coordinando tutti i prodotti Netatmo per una protezione coerente e personalizzata, a casa o da remoto.

Protezione dei dati e privacy

Come il modello precedente, la Outdoor Camera ORIGINAL è progettata per garantire la privacy. Rilevazione intelligente e archiviazione dei video avvengono localmente, direttamente sulla microSD della telecamera, senza passare dal cloud. La comunicazione con lo smartphone utilizza una connessione criptata e sicura, a tutela della protezione dei dati. Netatmo non ha accesso ai video degli utenti, indipendentemente dal metodo di archiviazione scelto. L’eventuale cloud è attivabile solo su esplicita autorizzazione. Il risultato è protezione completa senza compromettere la riservatezza.

Prezzo e disponibilità

La Outdoor Camera ORIGINAL sarà disponibile nelle colorazioni nera e bianca a partire dalla prossima estate, al prezzo di 249,99 €, su www.netatmo.com, Amazon, i principali siti di e-commerce partner e presso i rivenditori specializzati. A completamento dell’offerta, Netatmo introduce anche l’accessorio dedicato Outdoor Floodlight, un faretto esterno in perfetta sintonia estetica con la telecamera, al prezzo di 69,99 €. Dotato di LED da 12 W, si accende automaticamente al rilevamento di movimento, illuminando immediatamente l’ambiente circostante. La luminosità è regolabile in base alle esigenze e all’orario, garantendo visibilità ottimale e un’illuminazione adattata alle abitudini di ciascuno.