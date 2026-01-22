Netatmo presenta il nuovo Termostato ORIGINAL

Valvola Termostatica Intelligente, per riscaldare risparmiando

Leggi anche Netatmo Outdoor Camera ORIGINAL

Il primo Termostato Intelligente di Netatmo, un’innovazione che ha segnato l’inizio di una nuova era nel riscaldamento smart, è stato presentato nel 2012 e per quattordici anni questo prodotto iconico ha accompagnato milioni di abitazioni, affermandosi come punto di riferimento per il comfort e l’efficienza energetica. Oggi l’azienda apre un nuovo capitolo con l’annuncio di una gamma completamente riprogettata. Non si tratta di un semplice aggiornamento ma di una profonda evoluzione, complice la presenza di un design essenziale, funzionalità potenziate e compatibilità con gli standard più recenti, tra cui Matter. In linea con la propria visione, il brand continua a proporre soluzioni semplici, utili e sostenibili, pensate per garantire un comfort personalizzato e un consumo energetico consapevole.

Design minimalista e approccio sostenibile

Il nuovo Termostato ORIGINAL si distingue con un design caratterizzato di linee pulite e da un display touchscreen che mostra solo le informazioni essenziali, integrandosi con naturalezza in qualsiasi ambiente domestico. Progettato in Francia e realizzato in Italia, rappresenta una scelta responsabile che coniuga eleganza e rispetto per l’ambiente grazie al 65% di plastica riciclata. Un orientamento in linea con le aspettative dei consumatori: secondo un’indagine condotta da Netatmo nel 2024, l’80% degli intervistati dichiara che il design e il packaging eco-compatibili influenzano in modo significativo le decisioni di acquisto.

Riscaldare e risparmiare senza sforzo

Il Termostato ORIGINAL consente di programmare e regolare il riscaldamento in modo semplice, direttamente dall’interfaccia del dispositivo oppure tramite l’app Home + Control. Inoltre, offre un monitoraggio esaustivo dell’attività di riscaldamento. Secondo uno studio condotto sugli utenti Netatmo1, la programmazione intelligente può contribuire a ridurre la spesa annuale per il riscaldamento fino a 250 euro.

Con un’installazione rapida e intuitiva, il Termostato ORIGINAL può essere montato autonomamente in meno di 30 minuti grazie ai kit completi forniti e a una guida dettagliata. Sono disponibili due modalità di installazione, cablata o wireless, per adattarsi a ogni tipo di impianto. Una volta installato, il dispositivo si integra con discrezione negli ambienti domestici, garantendo al contempo prestazioni affidabili e durature.

Il Termostato ORIGINAL è compatibile con la maggior parte dei sistemi di riscaldamento domestici presenti sul mercato, inclusi caldaie a gas e a gasolio, pompe di calore aria-acqua, stufe a legna o a pellet. L’integrazione con gli impianti esistenti è semplice e sicura, senza necessità di interventi strutturali.

Funzioni intelligenti per un comfort ottimale

Netatmo ORIGINAL integra tutte le funzionalità necessarie per semplificare la gestione del riscaldamento e migliorare il comfort abitativo:

funzione di anticipazione, per raggiungere la temperatura ideale al momento giusto;

blocco dello schermo;

Eco-Assist con geolocalizzazione, per evitare il riscaldamento in caso di assenze non previste;

notifiche e avvisi, anche in caso di anomalie dell’impianto;

scenari personalizzabili per la casa, come Arrivo e Partenza.

Gli scenari permettono una gestione centralizzata del riscaldamento e l’interazione con altri dispositivi domestici, come luci e tapparelle. Ad esempio, attivando lo scenario Partenza, il sistema abbassa la temperatura a 17°C, chiude le tapparelle e spegne le luci del soggiorno. Gli scenari sono accessibili direttamente dal display del termostato oppure tramite l’app Home + Control, per un controllo semplice e intuitivo.

Una nuova Valvola Termostatica Intelligente per il controllo stanza per stanza e un risparmio ancora superiore

A completamento della gamma, Netatmo presenta la Valvola Termostatica Intelligente ORIGINAL. Compatibile con la maggior parte dei radiatori ad acqua calda, si distingue per il design minimalista in bianco e per il display discreto, capace di adattarsi a qualsiasi contesto. Intuitiva da utilizzare, consente di regolare la temperatura in modo puntuale in ogni ambiente. Lo schermo LED mostra esclusivamente le informazioni essenziali e si spegne automaticamente per ridurre i consumi energetici. Progettata per durare nel tempo, unisce efficienza e semplicità, con un’interfaccia flessibile che permette di orientare il display in base alla configurazione di installazione.

Una soluzione aperta e in continua evoluzione con Home + Control e Matter

Al centro di questa nuova gamma dedicata all’energia si trova il Thermo Hub, il gateway del sistema. Collegato a una presa di corrente, sincronizza tutti i dispositivi di riscaldamento Netatmo ORIGINAL, garantendo una gestione centralizzata ed efficiente attraverso un unico hub per l’intera abitazione. Assicura inoltre la compatibilità con Matter, il nuovo standard universale per la smart home. Si tratta di un passaggio strategico per il brand, che abbraccia un ecosistema aperto e interoperabile. Grazie a Matter, le soluzioni Netatmo si integrano facilmente con i principali ecosistemi smart, come Apple Home, Google Home, Alexa e SmartThings, consentendo il controllo vocale e automazioni avanzate.

La nuova gamma di dispositivi di riscaldamento offre una nuova esperienza utente grazie all’implementazione dell’app Home + Control, che si afferma come il centro di controllo unico per una gestione semplice e coordinata di tutti i dispositivi connessi, in piena coerenza con l’ecosistema del gruppo. Analogamente alla precedente Energy, la nuova app permette inoltre di gestire luci, dispositivi elettrici, tapparelle, sistemi di riscaldamento e raffrescamento.

Per adattarsi a ogni configurazione e migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso, la gamma ORIGINAL include accessori pratici ed eleganti:

supporto da tavolo, per un’installazione wireless flessibile, posizionabile su piani, mensole o arredi e facilmente spostabile;

piastra di finitura a parete, per un risultato ordinato e raffinato in caso di sostituzione di un termostato esistente;

Thermo Link, ricevitore wireless che si collega direttamente a caldaie, pompe di calore o altri sistemi compatibili, consentendo un controllo on/off semplice ed efficace. Permette la connessione senza fili tra l’impianto di riscaldamento e il Termostato ORIGINAL, offrendo maggiore libertà di installazione. È possibile aggiungere più Termostati e Thermo Link per gestire zone di riscaldamento differenti.

«Da 14 anni Netatmo progetta prodotti semplici ed essenziali per rispondere a bisogni fondamentali come il riscaldamento, la protezione e il benessere», dichiara Audrey Vaudo, Marketing Director di Netatmo. «Con Matter continuiamo a dare concretezza ai nostri valori, offrendo un riscaldamento intelligente, aperto e responsabile, in linea con le aspettative dei consumatori. La compatibilità con Matter testimonia il nostro impegno verso un ecosistema interoperabile e un’esperienza d’uso semplificata, rinnovando al tempo stesso i nostri prodotti iconici per renderli ancora più intuitivi ed efficienti».

Prezzo e disponibilità

Il Termostato ORIGINAL sarà disponibile in kit a partire dal 22 gennaio 2026, al prezzo di 139,99 € per la versione cablata e di 149,99 € per la versione wireless. La Valvola Termostatica Intelligente ORIGINAL sarà invece acquistabile a partire da settembre 2026.

La nuova gamma ORIGINAL sarà disponibile su www.netatmo.com, oltre che sui principali siti di e-commerce partner, presso i rivenditori specializzati e nei negozi di bricolage.