Secondo DLC di Digimon Story Time Stranger

Continua il tuo viaggio attraverso diverse dimensioni in Digimon Story Time Stranger! Questo nuovo DLC introduce nuove digievoluzioni per i Mega Digimon, inclusi BanchoLillymon, BanchoStingmon, BanchoGolemon, BanchoMamemon e Omnimon: Merciful Mode.

Accettando la missione assegnata da Mirei e indagando sul caos causato dalle distorsioni dimensionali, incontrerai BanchoLeomon e Hiroko Sagisaka, che sono stati intrappolati in un’altra dimensione da Parallelmon.

Nel corso dell’avventura incontrerai e recluterai altri “Bancho” Digimon-Mega Digimon che si sono guadagnati questo titolo uscendo vittoriosi da dure battaglie, pur mantenendo il loro spirito indomabile.

Per il trailer:

https://youtu.be/cIXp60OORp8

Digimon Story Time Stranger è disponibile per for PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.