Parallelmon - nuovo DLC di Digimon Story Time Stranger
Fai un salto nel primo DLC del Season Pass di Digimon Story Time Stranger!
Espandi il tuo roster con nuove digievoluzioni per cinque potenti Mega Digimon: BlitzGreymon, CresGarurumon, Omnimon Zwart Defeat, Omnimon Alter-S e Omnimon Alter-B.
Esplora l’Alternate Dimension Short Episode, in cui Mirei ti chiede di investigare sul caos causato da Parallelmon. Entra nello spazio extradimensionale e incontra BlitzGreymon e CresGarurumon che sono stati separati dai loro partner. Lungo la strada incontrerai Kyoko Kuremi, una ragazza misteriosa strettamente legata a Kodai Kuremi.
Per il trailer:
https://youtu.be/Z-QNeYzW0ps
Digimon Story Time Stranger è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.