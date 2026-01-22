Huawei lancia le nuove FreeClip 2

Huawei annuncia oggi il lancio del suo nuovo prodotto audio TWS, completamente senza fili. HUAWEI FreeClip 2 eredita l'innovativa architettura C-bridge della generazione precedente, che fonde estetica e tecnologia in un design iconico. Il nuovo modello è una versione più leggera degli auricolari open-ear con una vestibilità migliorata, per poterli indossare in sicurezza tutto il giorno, quasi senza accorgersene. Gli auricolari integrano anche un potente driver a doppia membrana, per rendere l'ascolto più smart, immersivo e confortevole che mai.

Una nuova era di eleganza e comfort indossabile inizia con HUAWEI FreeClip 2

Leggi anche Huawei lancia WATCH 5 e WATCH FIT 4

HUAWEI FreeClip 2 sono tanto comode da indossare quanto belle da vedere, grazie al design leggero C-bridge migliorato, al Comfort Bean e all'Acoustic Ball. Leggeri come una piuma: con appena 5,1 g* , ogni auricolare offre un comfort tale da dimenticarsi di averli indosso.

Il design leggero C-bridge è realizzato in silicone liquido delicato sulla pelle e una lega a memoria di forma ad alte prestazioni, che assicura una vestibilità confortevole e leggerezza. Con una regolazione micrometrica basata su oltre 10.000 campioni di orecchio umano a livello globale, il Comfort Bean è più leggero e piccolo rispetto ai modelli precedenti, adattandosi perfettamente all'orecchio senza cadere. Anche l'Acoustic Ball è stato potenziato per offrire un suono potente da una forma compatta.

HUAWEI FreeClip 2 aprono nuove strade nel design e nello stile, fungendo sia da dispositivo di ascolto sia da accessorio di moda. I nuovi auricolari sono disponibili in una gamma di colorazioni eleganti - blu, bianco, oro rosa e nero - ognuna pensata per offrire uno stile unico. Le edizioni blu e bianca presentano una superficie con una trama fine effetto denim per evocare un senso di libertà e comfort.

HUAWEI FreeClip 2 trasformano la tecnologia del suono in un'esperienza lifestyle

HUAWEIFreeClip 2 sono potenziate da un processore NPU con AI che offre una potenza di calcolo 10 volte maggiore**. Questo supporta funzionalità di livello superiore come la consapevolezza in tempo reale, il volume adattivo e il miglioramento vocale adattivo, che garantiscono un ascolto chiaro sia in una stanza silenziosa sia in un ambiente affollato. Nonostante le dimensioni ridotte, questi auricolari offrono prestazioni audio eccezionali, con un volume e bassi più forti del 100%, grazie a un driver a doppia membrana all'avanguardia . Possono riprodurre accuratamente tutte le sfumature create dall'artista, dalle voci delicate alle percussioni potenti, e dai bassi profondi agli acuti cristallini.

HUAWEI FreeClip 2 utilizzano un sistema di cancellazione del rumore in chiamata a tre microfoni e algoritmi DNN multi-canale per garantire che le chiamate rimangano nitide per entrambi gli interlocutori. Il processore NPU con AI migliora la cancellazione del rumore filtrando i suoni di sottofondo e potenziando la voce di chi parla, per mantenere le chiamate chiare anche in ambienti rumorosi come i vagoni della metropolitana. Il sistema a onde sonore inverse riduce al minimo la dispersione del suono, per garantire che le conversazioni rimangano private.

FGli auricolari sono intercambiabili, con canali audio autoadattativi sinistra-destra:è possibile indossare indifferentemente ciascun auricolare su entrambe le orecchie. Sono inoltre resistenti alla polvere e all'acqua con certificazione IP57 ** , dimostrandosi più che adatti a gestire il sudore, la pioggia e altre condizioni della vita quotidiana schizzi che si possono incontrare nella vita di tutti i giorni. E con 38 ore di autonomia con la custodia di ricarica e 9 ore con una singola carica completa ** , HUAWEI FreeClip 2 hanno la resistenza necessaria per affrontare lunghi viaggi, riunioni ed eventi.

Disponibilità e Prezzi

HUAWEI FreeClip 2 è disponibile a partire dal 22 gennaio su Huawei Store e presso i principali negozi di elettronica di consumo, nelle colorazioni bianca, rosa gold, blu e nera, al prezzo di €199,00. In occasione del lancio, utilizzando il coupon AMKTPRCLIP2, è previsto uno sconto di 20,00€. Inoltre, per le offerte esclusive su Huawei Store, è incluso in omaggio un set di accessori firmati dal brand di design It’s Lava. I regali sono disponibili in quantità limitata, fino a esaurimento scorte.

Anche per questa occasione speciale, per ogni euro speso, è possibile ricevere 10 punti su Huawei Store, che si possono accumulare e utilizzare per ottenere sconti futuri sugli acquisti.

Per maggiori informazioni, visita il link di acquisto:

https://consumer.huawei.com/it/headphones/freeclip2/buy

50% di sconto su auricolare perso o danneggiato

Inoltre, incluso nel prezzo d’acquisto, i Clienti potranno usufruire del servizio HUAWEI Loss Care che consente di acquistare entro 12 mesi un singolo auricolare a metà del costo di vendita ufficiale, in caso di smarrimento o danneggiamento.