Pamela Prati torna in TV Red Carpet - Vip al tappeto 2: vita privata e amicizie vere

Pamela Prati torna in TV tra nuovi progetti, riflessioni personali e legami che resistono al tempo, raccontando senza filtri il presente, i sogni e le ferite di un percorso segnato da cadute e rinascite.

A 67 anni Pamela Prati entra nel cast di Red Carpet - Vip al tappeto 2, disponibile su Prime Video dal 23 gennaio 2026. Un’esperienza che ha accolto con entusiasmo, spinta dal clima positivo e dall’energia del gruppo che ha trovato sul set.

L’attrice racconta di essersi lasciata coinvolgere soprattutto dalla squadra, a partire da Alessia Marcuzzi fino ai bodyguard che l’hanno accompagnata durante le riprese. Un contesto che ha trasformato il lavoro in un’avventura intensa e divertente.

Leggi anche Al GF Vip Pamela Prati contro Wilma Goich e Patrizia Rossetti

Definisce il programma come una sorta di giochi senza frontiere in versione glamour, tra prove, tacchi a spillo e situazioni imprevedibili. Un mix che, per lei, ha reso l’esperienza tra le più emozionanti mai vissute in carriera.

Nel privato, Pamela non nasconde di sentirsi ancora molto corteggiata. Sul tema di un possibile figlio mantiene una posizione aperta, affidandosi a un “mai dire mai” che lascia spazio alla sorpresa e al futuro.

Il suo passato recente, però, è stato segnato anche da momenti difficili legati alla vicenda di Mark Caltagirone, una storia che le ha lasciato ferite profonde e la sensazione di essere stata tradita da persone considerate amiche.

Nonostante tutto, Pamela sottolinea di avere oggi un cerchio ristretto ma solido di amicizie autentiche. Donne che le sono rimaste accanto senza esitazioni, anche nei periodi più complessi.

Tra queste cita Carmen Russo, Milena Miconi e Matilde Brandi, con cui ha condiviso anche le ultime festività. Rapporti costruiti nel tempo, basati su fiducia, rispetto e presenza reale.

Un equilibrio nuovo, fatto di lavoro, affetti selezionati e una rinnovata serenità, che accompagna Pamela Prati in una fase della vita vissuta con maggiore consapevolezza e libertà.