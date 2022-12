Al GF Vip Pamela Prati contro Wilma Goich e Patrizia Rossetti

Pamela Prati è tornata nella casa del GF VIP per un confronto con Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Durante lo scontro Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi hanno sbottato dallo studio contro i vip: "Siete falsi, sareste squalificati" Pamela Prati è approdata nuovamente nella casa del Grande Fratello Vip dopo essere stata eliminata meno di un mese fa.

Questa volta è arrivata a casa per discutere con Patrizia Rossetti e Wilma Goich, le due vip con cui ha litigato duramente nell'ultima diretta. Dopo l'episodio, i concorrenti della Casa avevano criticato il loro ex inquilino: "Lei dice che sono un cattivo esempio, poi ha creduto in un uomo che esisteva da anni", le parole della Rossetti. La Prati ha varcato la porta rossa per affrontarli in diretta.

Pamela Prati è entrata nella casa del GF Vip, si è trovata faccia a faccia con Patrizia Rossetti. “Non sono venuto qui per attaccarti, mi è dispiaciuto vedere una persona come te o Wilma dire quelle cose contro Micol” – sono state le prime parole dell'ex concorrente – “Non riuscivo a farmi capire da te. Quando sono uscito mi hai abbracciato, mi sono fatto male quando ho visto che mi avevi votato”. “Vergognati è una parola che non mi piace, è una parola orribile. Ho chiarito con Micol” – ha subito replicato Patrizia – “In studio eri furioso per una cosa che nemmeno ti riguardava.

Ti ho sempre detto cose in faccia, che eri falso e che non mi piaceva il tuo comportamento. In studio potevi dire la tua senza essere così aggressivo. A volte non lo trovo sincero". I due vip hanno discusso a lungo accusandosi a vicenda di comportamenti e parole poi smentite. "Posso dire una cosa? Ho dei dubbi su di te, sono sempre disponibile a capire quale sia la vera Pamela” ha concluso Rossetti.

Goich si unì a loro, così Pamela si rivolse a lei, ribadendo che la sua intenzione non era quella di offenderli, "Non hai avuto una parola gentile nei miei confronti". “L'unica parola che mi ha colpito è stata “Vergognati”, mi ha ferito per come sono andate le cose e per la frase. Non me l'aspettavo da te”, ha risposto il cantante.

Sonia Bruganelli è intervenuta nello scontro per rivolgersi alla Prati: “Sei uscito di casa, sai come ci si sente lì dentro. Come hai fatto, visto che erano tue amiche, come hai detto quel verbo e poi hai parlato di sensibilità femminile?”. Anche Orietta Berti ha detto di lei: “Tutta l'Italia non crede alla tua storia, mi offendi, offendi la mia intelligenza, so come vanno le cose nel nostro ambiente.

Quando una cosa non funziona più, si inventano cose nuove”. Difendiamo due donne come Wilma e Patrizia che dicono di tutto contro tutti e non difendiamo Pamela, l'unica che non ha mai parlato male di nessuno. Care Patrizia e Wilma, fatevi un esame di coscienza. Se fossi andato in onda oggi saresti stato squalificato. Siete i più falsi di tutti” urlò loro. “Avete flagellato una ragazza”, le parole di Elenoire Ferruzzi.

