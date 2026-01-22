Netflix punta sull'Italia 2026: film originali, nuove serie e grandi eventi sportivi

Netflix rafforza la sua strategia italiana per il 2026 con film originali, serie attese, animazione d’autore e grandi eventi sportivi, puntando su volti noti, nuove storie e produzioni ad alta ambizione.

Varietà, qualità e ambizione guidano la programmazione italiana di Netflix per il 2026. A delineare la strategia è Tinny Andreatta, vicepresidente per i contenuti italiani, che conferma l’obiettivo di restare centrale nella vita degli spettatori attraverso storie capaci di parlare a pubblici diversi.

Il cinema sarà uno dei pilastri dell’offerta. Tra i titoli in arrivo c’è Il Falsario, con Pietro Castellitto e Giulia Michelini, seguito dall’action “Senza volto”, interpretato da Edoardo Leo insieme alla figlia Anita, protagonista di un’esperienza che l’attore descrive come emotivamente intensa e completamente autonoma.

Leggi anche Netflix Italia 2026: film originali, nuove serie e grandi ritorni

Spazio anche alle dramedy con “Non abbiam bisogno di parole”, con Sarah Toscano e Serena Rossi, e “Campioni” di Jacopo Bonvicini, con Anna Ferzetti e Alessandro Gassmann, progetto particolarmente significativo per l’attore. Chiude il pacchetto cinematografico “Noi un po’ meglio” di Daniele Luchetti, commedia sentimentale con Maria Chiara Giannetta ed Elio Germano, incentrata sulle dinamiche di coppia.

Nel settore dei format tornano “Nuova Scena 3”, con l’ingresso di Gué nella giuria, e la competizione fisica “Physical Italia – Da 100 a 1”. Sul fronte seriale, sono confermate le seconde stagioni di “Maschi veri” e “Storia della mia famiglia”, con l’arrivo di Sergio Castellitto nel cast, oltre alla terza e ultima stagione de La Legge di Lidia Poët, con Matilda De Angelis impegnata in un nuovo caso personale e giudiziario.

Tra le nuove produzioni spicca “Motorvalley”, action drama ambientato nel mondo delle corse automobilistiche con Luca Argentero e Giulia Michelini, in uscita il 10 febbraio. Nel corso dell’anno arriveranno anche la serie animata “Due Spicci” di Zerocalcare, il light crime “Chiaroscuro”, la young adult “Minerva – La scuola”, il thriller “Nemesi” con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi ed Elodie, e la comedy “Il capo perfetto” con Luca Zingaretti.

Prosegue inoltre l’espansione dell’universo narrativo di Suburra con il nuovo capitolo intitolato “SuburraMaxima”, destinato a raccogliere l’eredità di uno dei franchise italiani più riconoscibili della piattaforma.

Non mancano le novità sportive. Dal 1° aprile Netflix porterà in Italia tutti gli eventi premium della WWE, compreso Wrestlemania. A ottobre sarà invece la volta del Six Kings Slam, torneo che riunisce sei dei principali campioni del circuito ATP in un unico appuntamento internazionale.