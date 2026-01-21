Netflix Italia 2026: film originali, nuove serie e grandi ritorni

Netflix svela il palinsesto italiano 2026: nuovi film originali, serie attese, docu, reality e sport in diretta. Tra debutti, ritorni celebri e produzioni ambiziose, la piattaforma rilancia la sua strategia sul mercato nazionale.

Il 2026 segna un passaggio chiave per Netflix Italia, che a Roma ha presentato una stagione costruita su varietà, qualità produttiva e investimenti sempre più mirati sui talenti nazionali. L’obiettivo dichiarato è consolidare un’identità forte, capace di parlare a pubblici diversi senza rinunciare all’ambizione creativa.

Tra i pilastri dell’offerta spiccano i film originali italiani. Dopo l’uscita de “Il Falsario” di Stefano Lodovichi, arrivano quattro nuovi titoli che attraversano generi e registri. L’action “Senza volto” di Fabio Guaglione vede Edoardo Leo affiancato dalla figlia Anita, al debutto sul grande schermo, in un set vissuto come un vero confronto professionale.

Il dramedy “Non abbiam bisogno di parole”, diretto da Luca Ribuoli, racconta la scelta dolorosa di una ragazza divisa tra la musica e la famiglia. Per Sarah Toscano si tratta del primo ruolo cinematografico, condiviso con Serena Rossi. L’attrice interpreta l’unica udente in una famiglia sorda, costretta a decidere quale futuro inseguire.

“Campioni” di Jacopo Bonvicini porta sullo schermo la storia di una squadra di basket composta da atleti con e senza disabilità, guidata da un ex professionista. Alessandro Gassmann definisce il progetto come uno dei più intensi della sua carriera. Completano il quadro “Noi un po’ meglio”, commedia sentimentale di Daniele Luchetti con Elio Germano e Maria Chiara Giannetta, centrata sul tema dell’adozione.

Sul fronte seriale, l’anno si apre con “Motorvalley”, ambientata tra motori, rivalità e seconde possibilità. Luca Argentero interpreta un ex campione segnato dal passato, mentre Giulia Michelini veste i panni di una giovane pilota in cerca di riscatto. La serie mescola sport, dramma e coming of age in un racconto inedito per la produzione italiana.

Tra le novità spicca “Minerva – La Scuola”, ambientata in un collegio militare, dove adolescenti molto diversi tra loro si confrontano con disciplina, fragilità e desiderio di affermazione. Il racconto punta a restituire la complessità dell’età adolescenziale attraverso uno sguardo realistico e privo di idealizzazioni.

“Chiaroscuro” unisce crime e commedia seguendo le indagini di un consulente d’arte e di un ispettore di polizia, interpretati da Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi. A questo si aggiunge il thriller “Nemesi”, diretto da Piero Messina, con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi, Maya Sansa ed Elodie, al debutto in una serie.

Luca Zingaretti guida “Il capo perfetto”, storia di un imprenditore che vede crollare improvvisamente il proprio equilibrio. Prosegue inoltre l’universo di Suburra con “SuburraMaxima”, che riporta in scena Spadino, Angelina e Cinaglia insieme a nuovi personaggi destinati a ridefinire gli equilibri narrativi.

A maggio torna Zerocalcare con “Due spicci”, una serie che esplora la maturità, le aspettative tradite e i cambiamenti interiori. Il racconto si concentra su un protagonista ormai adulto, circondato da personaggi che cercano di conservare il posto conquistato nel mondo.

Tra i ritorni più attesi, la terza e ultima stagione de “La legge di Lidia Poët”, che affronta il tema della legittima difesa in un contesto storico in cui non era ancora riconosciuta. Confermate anche le nuove stagioni di “Maschi veri” e “Storia della mia famiglia”, con un tono più intenso e nuovi ingressi nel cast.

Il 2026 si è aperto con la docu-serie su Fabrizio Corona, “Io sono notizia”, un racconto che attraversa trent’anni di cronaca italiana seguendo un personaggio capace di dividere e provocare reazioni opposte. Netflix annuncia inoltre nuovi progetti nonfiction orientati a linguaggi e prospettive differenti.

L’offerta unscripted propone “Physical Italia: da 100 a 1”, una competizione che mette alla prova resistenza fisica e mentale di cento concorrenti, tra cui Federica Pellegrini, Alvise Rigo e Luis Sal, affiancati da Jury Chechi ed Elisabetta Canalis.

La musica torna protagonista con la terza stagione di “Nuova Scena”, che introduce Guè accanto a Rose Villain, Fabri Fibra e Geolier. Sul fronte sportivo, dal primo aprile la WWE approda in esclusiva su Netflix in Italia con eventi e show in diretta, mentre a ottobre sarà trasmesso il torneo tennistico Six Kings Slam da Riad.