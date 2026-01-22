Alessandro Del Piero Capitan Alex a Striscia la Notizia: carriera, famiglia e nuova vita a Los Angeles
Alessandro Del Piero torna protagonista tra televisione, ricordi di carriera e nuovi progetti. Dal soprannome firmato Agnelli al ristorante N10, passando per la famiglia, gli infortuni e l’addio al calcio raccontato senza filtri.
Dopo sette mesi di pausa, Striscia la Notizia rientra in prima serata su Canale 5 dal 22 gennaio 2026 con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Tra gli ospiti spicca Alessandro Del Piero, chiamato a vestire i panni di Capitan Alex in una veste inedita e ironica.
Nato a Conegliano il 9 novembre 1974, Del Piero debutta tra i professionisti con il Padova a soli 16 anni. L’approdo alla Juventus segna la svolta: con Marcello Lippi diventa titolare e nel 1995 eredita la maglia numero 10, simbolo di una nuova era bianconera.
Con la Juventus conquista trofei nazionali e internazionali, tra cui la UEFA Champions League. In Nazionale firma uno dei momenti più iconici del Mondiale 2006, segnando il gol che apre la strada alla finale vinta contro la Francia, prima di salutare gli Azzurri nel 2008.
Gianni Agnelli lo ribattezza Pinturicchio, paragonandolo al pittore rinascimentale per eleganza e precisione. Un soprannome che diventa parte integrante della sua identità sportiva e mediatica.
Nel 2005 sposa Sonia Amoruso. Dalla loro unione nascono Tobias, Dorotea e Sasha. La famiglia resta lontana dai riflettori, nonostante alcune voci su una crisi mai confermata. I figli, intanto, muovono i primi passi nel calcio tra Empoli e Juventus Women Under 17.
Tra le reti più toccanti della sua carriera resta quella segnata a Bari nel febbraio 2001, dedicata al padre scomparso pochi giorni prima. Un gol accompagnato da lacrime, abbracci e silenzio carico di emozione.
L’addio al calcio arriva nel 2014, maturato dopo anni segnati anche da un grave infortunio al legamento crociato nel 1998. Del Piero racconta di aver trovato, in quel periodo, una forza interiore decisiva per affrontare la fine della carriera.
Dopo il ritiro si dedica alla comunicazione, agli spot e all’imprenditoria. Nel 2018 apre a Los Angeles il ristorante N10, seguito da una seconda sede a Milano. Un progetto che unisce la passione per la cucina italiana al numero che ha segnato la sua storia sportiva.