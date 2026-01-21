Achille Costacurta si ferma sui social per un retreat di meditazione in India

Achille Costacurta sceglie il silenzio e annuncia dieci giorni lontano dai social per un ritiro di meditazione in India, senza telefono, parole né distrazioni, dopo un viaggio iniziato tra Australia e Asia.

Con una storia pubblicata su Instagram, Achille Costacurta ha comunicato ai follower la decisione di prendersi una pausa netta dai social. Per dieci giorni non sarà reperibile: sta per entrare in un retreat di meditazione a Calcutta, in India.

Il messaggio è essenziale ma diretto. Achille annuncia che tornerà online solo al termine dell’esperienza, spiegando di voler affrontare un periodo di isolamento volontario per dedicarsi interamente a se stesso.

Leggi anche Verissimo: gli ospiti di oggi tra Achille Costacurta, Paola Caruso e Federica Pellegrini

Le regole del ritiro sono particolarmente rigide: niente telefono, nessuna possibilità di parlare, leggere o scrivere, divieto di fumare e alimentazione esclusivamente vegetariana. Un contesto pensato per favorire concentrazione, ascolto interiore e distacco dalle abitudini quotidiane.

Il percorso personale di Achille Costacurta non nasce all’improvviso. Nelle settimane precedenti il giovane aveva viaggiato da solo in Australia, seguendo gli Australian Open, prima di proseguire verso l’India per completare questa fase di ricerca personale.

Martina Colombari, intervenuta a Verissimo, ha raccontato di vivere questo periodo con una naturale apprensione, consapevole però della maturità acquisita dal figlio dopo aver affrontato situazioni complesse nel corso degli anni.

Il viaggio durerà complessivamente quasi un mese. Il retreat rappresenta solo una parte di un itinerario più ampio, caratterizzato da spostamenti in solitaria e da un evidente bisogno di rallentare e ridefinire priorità e prospettive personali.

L’annuncio, condiviso senza toni enfatici, ha subito attirato l’attenzione dei follower, colpiti dalla scelta di rinunciare temporaneamente a ogni contatto digitale per vivere un’esperienza di silenzio e disciplina lontana dalla routine occidentale.