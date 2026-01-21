Henkel celebra 150 anni tra innovazione, persone e visione globale

Henkel celebra 150 anni dalla fondazione tra memoria storica, innovazione e attenzione alle persone, scegliendo il motto “Future? Ready!” per raccontare un percorso che unisce tradizione e visione globale.

Fondata il 26 settembre 1876 da Fritz Henkel, l’azienda tedesca raggiunge nel 2026 il traguardo dei 150 anni, forte di una presenza in oltre 70 Paesi e di circa 47.000 collaboratori. Un percorso che l’ha trasformata in un gruppo internazionale, senza rinunciare alle radici familiari.

Il motto scelto per l’anniversario, “Future? Ready!”, riassume l’atteggiamento con cui Henkel guarda al domani: fiducia nel cambiamento, attenzione all’innovazione e capacità di affrontare un contesto segnato da instabilità geopolitiche, accelerazione tecnologica e mercati sempre più volatili.

Secondo Simone Bagel-Trah, presidente del Consiglio di sorveglianza e del Comitato degli azionisti, i 150 anni rappresentano un equilibrio tra continuità e coraggio. L’azienda continua a sentirsi responsabile verso dipendenti, società e generazioni future, mantenendo vivo lo spirito pionieristico che ne ha guidato le origini.

Carsten Knobel, ceo del gruppo, sottolinea come l’anniversario sia soprattutto un’occasione per valorizzare le persone. I collaboratori, distribuiti in tutto il mondo, vengono considerati il principale motore del successo aziendale e il centro delle iniziative legate alle celebrazioni.

Tra i benefici previsti, il programma di azionariato consentirà ai dipendenti di ottenere un incremento del 41% su ogni investimento effettuato. In pratica, a fronte di 100 euro investiti in azioni Henkel, il valore complessivo salirà a 141 euro.

È previsto inoltre un giorno di ferie aggiuntivo nel mese del compleanno per tutti i dipendenti nel 2026, insieme a una serie di eventi locali e internazionali organizzati nei diversi siti del gruppo.

Il calendario delle celebrazioni culminerà il 26 settembre, data simbolica che coincide con la fondazione dell’azienda. Una giornata pensata per unire memoria storica e prospettiva futura, in linea con la visione che accompagna Henkel verso il prossimo capitolo della sua storia.