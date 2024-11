INPS presenta all'Assemblea ANCI la sua visione su inclusione sociale e innovazione digitale

Durante l'Assemblea Nazionale dell'ANCI, il Direttore Generale dell'INPS, Valeria Vittimberga, ha sottolineato l'impegno dell'Istituto nel rendere il welfare più vicino alle comunità locali. Ha affermato che "l'Italia accorcia le distanze geografiche e sociali attraverso l'innovazione e il digitale", evidenziando l'importanza dell'inclusione sociale e lavorativa come pilastro delle politiche nazionali.

Vittimberga ha annunciato l'imminente apertura del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) a tutti coloro che cercano percorsi formativi e occupazionali più efficaci. Ha definito questa iniziativa come "un salto quantico nelle politiche sociali", che personalizzerà i percorsi grazie all'Intelligenza Artificiale, a beneficio delle categorie più vulnerabili.

Al centro dell'intervento è stato il progetto "Welfare as a Service" (WaaS), che, attraverso dashboard intelligenti e API, consente una gestione data-driven delle politiche sociali, superando i silos informativi. Vittimberga ha dichiarato: "Una svolta che riduce gli sprechi e migliora la corrispondenza tra bisogni e interventi, in linea con il nuovo corso voluto dalla governance dell’Istituto presieduta da Gabriele Fava".

Ha aggiunto che "il dialogo tra istituzioni e l'uso di innovazioni tecnologiche e sociali sono essenziali per un welfare vicino ai cittadini", sottolineando come la multidimensionalità dei dati possa migliorare le politiche di inclusione, contribuendo a una Pubblica Amministrazione più efficiente e al benessere collettivo.

In riferimento alla regione ospitante l'assemblea, Vittimberga ha annunciato che l'INPS, in collaborazione con ANCI e UNCEM, avvierà un progetto innovativo in Piemonte per contrastare la marginalità sociale. "Grazie a un nuovo indice di analisi dei territori, misureremo l'impatto delle prestazioni assistenziali e miglioreremo l'efficacia degli interventi, fedeli ai principi della nostra carta costituzionale, richiamati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella", ha concluso Vittimberga.

Maxi truffa sulle pensioni a Bergamo: ex funzionario INPS coinvolto in frode da oltre 11 milioni di euro - La Guardia di Finanza di Bergamo ha smascherato una vasta truffa ai danni dell'INPS, che ha portato all'arresto di un ex funzionario dell'ente previdenziale e al coinvolgimento di circa 130 agricoltori bergamaschi. L'indagine, avviata nel novembre 2022 a seguito di una denuncia della Direzione Provinciale dell'INPS di Bergamo, ha rivelato un sistema fraudolento che ha causato un danno alle casse dello Stato superiore a 11 milioni di euro.

Manovra 2025: l'INPS valuta positivamente gli interventi sulle pensioni - Il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, ha espresso un giudizio favorevole sulla Legge di Bilancio 2025, sottolineando come le misure previste possano avere effetti positivi sul sistema previdenziale italiano. Durante l'audizione presso le commissioni Bilancio di Camera e Senato, Fava ha evidenziato che il disegno di legge rappresenta una svolta rispetto agli interventi temporanei adottati negli anni precedenti per contrastare le pressioni inflazionistiche.

Manovra e pensioni: Inps segnala scarso utilizzo di Quota 103 con sole 1.600 domande - Il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, ha evidenziato che la misura pensionistica "Quota 103" ha registrato un basso tasso di adesione, con circa 1.600 domande presentate fino ad oggi. Durante l'audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, Fava ha attribuito questa scarsa partecipazione alla limitata convenienza offerta dalla misura, dovuta al calcolo contributivo, alle decorrenze previste e al tetto massimo dell'importo pensionistico fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia.