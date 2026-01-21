Juliana Moreira e la dieta proteica: Dimagrita subito, poi ho ripreso più chili

Juliana Moreira racconta senza filtri il difficile rapporto con il peso dopo la seconda gravidanza, tra diete rigide, risultati effimeri e la consapevolezza di aver inseguito modelli poco sostenibili.

Ospite in un programma televisivo pomeridiano, Juliana Moreira ha scelto di condividere un’esperienza personale legata al periodo successivo alla nascita della seconda figlia, Lua Sophie, venuta al mondo nel 2016 dal matrimonio con Edoardo Stoppa.

La conduttrice ha spiegato quanto sia stato complicato ritrovare un equilibrio fisico dopo la gravidanza, descrivendo una sensazione comune a molte donne: la difficoltà di riconoscere il proprio corpo e accettarne i tempi di cambiamento.

Nel tentativo di perdere peso, Juliana ha sperimentato diversi regimi alimentari, soffermandosi su una dieta proteica basata quasi esclusivamente su carne, pesce e uova. Un approccio che ha definito poco gratificante e distante dalle sue abitudini, soprattutto per la rinuncia ai cibi che ama.

I risultati iniziali sono arrivati in fretta: quattro chili in meno in poco tempo. Tuttavia, l’effetto si è rivelato temporaneo. Interrompendo la dieta, il peso è aumentato rapidamente, con un saldo finale ancora più alto rispetto a quello di partenza.

Ripensando a quell’esperienza, Moreira ha sottolineato come messaggi simili possano creare aspettative irrealistiche, soprattutto in un momento delicato come il post gravidanza, in cui il corpo richiede ascolto, gradualità e rispetto dei propri ritmi.