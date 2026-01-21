Roma-Stoccarda, sicurezza rafforzata per l'arrivo di 5mila tifosi tedeschi

Roma si prepara a una giornata ad alta tensione per l’arrivo di migliaia di tifosi tedeschi in occasione della sfida europea. Le autorità hanno attivato un piano di sicurezza rafforzato per prevenire disordini in centro e nelle aree sensibili.

La Capitale è entrata in modalità allerta alla vigilia della partita di Europa League contro lo Stoccarda. I 3.500 biglietti destinati al settore ospiti sono andati esauriti in pochi minuti, ma le stime parlano di almeno 5mila supporter tedeschi pronti a raggiungere la città.

Il clima è reso più delicato dalle recenti restrizioni sulle trasferte, introdotte dopo gli scontri che hanno coinvolto tifoserie italiane in altre città. Un contesto che impone massima prudenza, soprattutto considerando la presenza diffusa dei tifosi stranieri nelle zone centrali già dalle ore precedenti al match.

Come avviene abitualmente per le competizioni internazionali, molti sostenitori dello Stoccarda arriveranno con largo anticipo e si muoveranno tra piazze, locali e aree turistiche. Non è escluso che alcuni indossino i colori biancorossi, elemento che potrebbe trasformarli in obiettivi di frange più aggressive del tifo locale.

La Questura di Roma ha avviato già dalla giornata odierna un articolato piano di controllo. Le forze dell’ordine presidiano i caselli autostradali, i principali snodi ferroviari e le zone del centro, con pattuglie dedicate al monitoraggio dei gruppi in arrivo dalla Germania.

Particolare attenzione è rivolta ai luoghi storicamente scelti dalle tifoserie ospiti come punti di ritrovo prima delle partite, oltre ai principali hub logistici cittadini. Il dispositivo di sicurezza coinvolge anche le aree a maggiore densità monumentale e turistica.

Il ricordo di episodi passati pesa sulle valutazioni delle autorità. Dalla devastazione della Barcaccia in piazza di Spagna, avvenuta undici anni fa, fino agli scontri più recenti registrati a Napoli durante la gara contro l’Eintracht Francoforte, la memoria collettiva resta segnata da precedenti di forte impatto.

Non mancano riferimenti anche a tensioni vissute direttamente a Roma, come gli scontri dell’anno scorso tra tifosi giallorossi e sostenitori tedeschi, quando alcuni gruppi tentarono di assaltare le navette dirette allo stadio, con diversi fermati da parte della polizia.

In questo scenario, l’obiettivo resta garantire lo svolgimento dell’evento sportivo in condizioni di sicurezza, riducendo al minimo i rischi per cittadini, turisti e tifosi presenti in città.