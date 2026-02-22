Sanremo 2026 tra folla e sicurezza rafforzata all'Ariston
Sanremo si riempie già di fan per il Festival 2026, spinto dall’arrivo degli artisti e dai preparativi. A due giorni dal debutto, l’area dell’Ariston è sorvegliata con controlli rafforzati e nuove limitazioni anche nello spazio aereo.
La città ligure si anima in anticipo. Nonostante sia solo domenica, a due giorni dall’inizio del Festival 2026, Sanremo è già invasa da appassionati e curiosi accorsi nei pressi del Teatro Ariston.
L’area transennata davanti all’ingresso, ribattezzata “zona rossa”, è presa d’assalto. Tra selfie e attese, molti sperano di incrociare cantanti in gara o ospiti attesi per le serate della kermesse.
Leggi anche: Sanremo 2026, Ermal Meta torna all'Ariston con Stella stellina e guarda all'Eurovision Ermal Meta torna a Sanremo dopo cinque anni con una canzone che parla dei bambini colpiti dalla guerra.
Il volto della città cambia rapidamente. Le strade attorno al teatro sono presidiate e l’accesso regolato da controlli serrati, con un dispiegamento di forze dell’ordine tra i più consistenti degli ultimi anni.
Le misure non riguardano solo il suolo. Sopra l’Ariston è stata estesa una no fly zone, affiancata da dispositivi anti-drone più avanzati per evitare intrusioni dall’alto e garantire la sicurezza dell’evento.