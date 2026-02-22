Sanremo 2026 tra folla e sicurezza rafforzata all'Ariston

Home / Social News / Sanremo 2026 tra folla e sicurezza rafforzata all'Ariston

Sanremo si riempie già di fan per il Festival 2026, spinto dall’arrivo degli artisti e dai preparativi. A due giorni dal debutto, l’area dell’Ariston è sorvegliata con controlli rafforzati e nuove limitazioni anche nello spazio aereo.

Sanremo 2026 tra folla e sicurezza rafforzata all'Ariston