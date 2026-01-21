Chiara Ferragni senza veli per Guess primavera estate 2026: denim western e ritorno sulle scene
Dopo mesi complessi, Chiara Ferragni torna protagonista nella moda con una campagna globale firmata Guess. Scatti ispirati agli anni Novanta, denim iconico e un’estetica western che rilancia la sua immagine internazionale.
La nuova campagna primavera estate 2026 di Guess segna il rientro di Chiara Ferragni in un progetto internazionale di primo piano. Gli scatti, firmati dai Morelli Brothers, raccontano una femminilità sicura e contemporanea, inserita in un immaginario che mescola nostalgia e modernità.
Per il brand americano, Ferragni incarna una donna consapevole, determinata e in sintonia con i valori storici della maison. La collaborazione viene descritta come una naturale estensione dell’identità Guess, da sempre legata a figure femminili capaci di costruire il proprio percorso con autonomia e visione.
Le immagini richiamano l’epoca d’oro delle campagne del marchio, che in passato hanno visto protagoniste top model simbolo degli anni Novanta. L’atmosfera rievoca quell’estetica iconica, aggiornata attraverso un linguaggio visivo più essenziale e contemporaneo.
La collezione rilegge l’american dream con richiami al mondo texano: jeans a cinque tasche dalla gamba ampia, vita media e cavallo sceso tornano centrali insieme al celebre bandage dress, reinterpretato con linee pulite e scollatura squadrata.
Tra gli accessori spicca la Camden Bag, presente in ogni look come elemento ricorrente. Un dettaglio che riflette la volontà di integrare l’oggetto nel racconto visivo della campagna, trasformandolo in parte integrante dello stile personale di Ferragni.