Chiara Ferragni e Fedez: la madre del rapper interviene sulle accuse di tradimento

Dopo le recenti accuse di Chiara Ferragni nei confronti dell'ex marito Fedez riguardo a presunti tradimenti, la madre e manager del rapper, Annamaria Berrinzaghi, ha deciso di intervenire. In risposta a un commento su Instagram che chiedeva: "La mammina non parla più?", Berrinzaghi ha replicato: "Ma qual è il vostro problema? È meglio che non parlo fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi".

Le tensioni sono aumentate dopo le rivelazioni del fotografo Fabrizio Corona, che ha affermato che Fedez avrebbe avuto una relazione parallela con la designer milanese Angelica Montini sin dal 2017. Chiara Ferragni ha confermato queste informazioni, aggiungendo che Fedez avrebbe considerato di annullare il matrimonio pochi giorni prima delle nozze.

Sui profili social di Fedez sono comparsi numerosi commenti critici, tra cui: "La vera truffa non è stato il pandorogate ma sei stato tu" e "Come ti presenti a Sanremo?". Anche il profilo di Annamaria Berrinzaghi è stato bersagliato da accuse e insinuazioni, con alcuni utenti che la ritengono complice dei comportamenti del figlio.

In questo clima di polemiche, Fabrizio Corona ha ulteriormente alimentato la discussione, sostenendo che anche Chiara Ferragni avrebbe tradito Fedez durante il matrimonio, menzionando una presunta relazione con il cantante Achille Lauro. Ferragni non ha ancora risposto a queste ultime affermazioni.

