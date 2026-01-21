Bianca Guaccero compie 45 anni a Parigi: la sorpresa romantica di Giovanni Pernice

Bianca Guaccero ha festeggiato i 45 anni con un viaggio a sorpresa a Parigi organizzato da Giovanni Pernice. Tra spettacoli, dediche social e un piccolo inganno iniziale, la coppia ha condiviso momenti romantici e spontanei nella capitale francese.

Un compleanno lontano da casa, ma carico di emozioni. Bianca Guaccero ha spento 45 candeline a Parigi insieme al compagno Giovanni Pernice, che ha organizzato una fuga improvvisa trasformata in un ricordo destinato a restare.

Il viaggio è iniziato all’alba, con una sveglia anticipata e un invito enigmatico a seguirlo senza fare domande. L’attrice credeva di partire per Palermo, ma l’arrivo in aeroporto e l’imbarco su un volo Air France hanno svelato la vera destinazione.

Una volta atterrati, la coppia ha vissuto la città con leggerezza: passeggiate tra i boulevard, risate condivise e uno spettacolo al Moulin Rouge proprio nel giorno del compleanno di Guaccero.

Sui social, Pernice ha celebrato la compagna con una dedica affettuosa, definendola la donna più bella del mondo. Bianca ha rilanciato il messaggio con parole intime, ricordando il loro primo incontro in una sala da ballo e il legame costruito giorno dopo giorno.

Nel video condiviso online, i due appaiono sorridenti ai piedi della Torre Eiffel, mentre dal labiale si intuisce un ringraziamento carico d’amore per quel regalo inaspettato.

A raccontare i retroscena della sorpresa è stata la stessa Guaccero durante un intervento radiofonico, spiegando come l’“inganno” iniziale abbia reso il viaggio ancora più emozionante e autentico.

Un compleanno vissuto tra romanticismo, complicità e un pizzico di mistero, con Parigi a fare da cornice a una storia che continua a conquistare i fan.