Achille Costacurta racconta la truffa in Australia dopo una consegna fantasma

A Melbourne per gli Australian Open 2026, Achille Costacurta racconta una consegna fantasma dopo un ordine su Uber Eats. Le immagini delle telecamere chiariscono una dinamica che lo ha lasciato senza parole.

In Australia per seguire dal vivo gli Australian Open 2026, Achille Costacurta ha condiviso sui social un episodio che lo ha colto di sorpresa. Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta si trova a Melbourne e ha deciso di raccontare pubblicamente quanto gli è accaduto.

Dopo aver ordinato del cibo tramite Uber Eats, l’applicazione ha segnalato la consegna come completata. Scendendo alla reception dell’hotel, però, Achille non ha trovato alcun pacco ad attenderlo, né indicazioni su dove fosse stato lasciato.

Insospettito, ha contattato l’assistenza clienti, che gli ha inviato una fotografia come prova della consegna avvenuta. L’immagine mostrava il cibo appoggiato davanti all’ingresso della struttura, senza però alcun riferimento alla consegna effettiva a qualcuno dello staff.

Per chiarire la situazione, Costacurta ha chiesto di visionare le telecamere di sorveglianza dell’albergo. Dai filmati si vede la corriere scattare la foto del pacco, caricarlo nuovamente in auto e allontanarsi con l’ordine ancora a bordo.

Nel suo racconto, Achille ha sottolineato come la donna fosse alla guida di un’auto di valore superiore ai 50 mila euro, aggiungendo che avrebbe compreso un gesto dettato da necessità familiari, ma non una scelta simile in quelle circostanze.