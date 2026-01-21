Ilary Blasi tra futuro, famiglia e televisione: le sue scelte per il 2026

Ilary Blasi guarda al 2026 come a un periodo di passaggio tra chiusure e nuovi inizi. Tra amore, figli e televisione, la conduttrice racconta scelte, equilibri familiari e sogni professionali senza programmare troppo.

Il 2026, per Ilary Blasi, sarà un anno sospeso tra ciò che si chiude e ciò che prende forma. La conduttrice descrive questo periodo come un attraversamento, senza definizioni rigide, in cui preferisce restare ancorata al presente e alle sensazioni del momento.

Sul rapporto con Bastian Muller, Ilary evita qualsiasi proiezione a lungo termine. Ricorda con ironia di essere ancora ufficialmente sposata e ribadisce di non voler trasformare il futuro in una tabella di marcia. La relazione viene vissuta con leggerezza, senza aspettative e senza promesse.

Il legame tra i due si è consolidato nella quotidianità, anche all’interno della famiglia. Bastian ha condiviso più Natali con i parenti di Ilary, imparando a conoscere ritmi, abitudini e rituali domestici. Per lei, questa normalità vale più di qualsiasi dichiarazione formale.

Ilary ammette di non sentirsi una romantica. Preferisce parlare di sintonia, complicità e serenità. Oggi si definisce in una fase “scialla”, in cui le domande lasciano spazio alla spontaneità e all’equilibrio personale.

Con i figli, il rapporto è fatto di ascolto e presenza. Racconta di lunghi monologhi che loro accolgono con pazienza, tra caratteri diversi e personalità opposte. Cristian è più riservato, Chanel più aperta, ma la sera resta il momento in cui la famiglia si ritrova intorno al tavolo.

Un capitolo a parte riguarda Isabel, nata quando Ilary si sentiva più matura. Con lei ha scoperto una dolcezza nuova e una pazienza che prima non riconosceva in se stessa. La definisce una bambina luminosa, capace di restituire uno sguardo più tenero sulla maternità.

Guardando al lavoro, Ilary conferma il ritorno in televisione con Battiti Live estivo e la continuità del contratto con Mediaset. Non esclude nuovi progetti, dal reality ai cameo, fino agli spot, mantenendo aperta ogni possibilità.

Tra i desideri, spicca quello di condurre un quiz storico. La Ruota della Fortuna rappresenta per lei un simbolo della televisione che ha fatto scuola, legata ai grandi nomi del passato e a un’idea di intrattenimento semplice e popolare.

Fuori dallo studio, Ilary coltiva la passione per i giochi da tavolo. Organizza serate con amici tra Cluedo e Taboo, trasformando la competizione in un’occasione di convivialità e divertimento domestico.

Nel suo racconto, non c’è spazio per programmi rigidi o per promesse a lungo termine. Il presente resta il punto fermo da cui osservare ogni cambiamento, senza forzature e senza etichette.