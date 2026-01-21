Stefano De Martino saluta il padre Enrico a Torre del Greco: commozione e vip in chiesa

Home / Social News / Stefano De Martino saluta il padre Enrico a Torre del Greco: commozione e vip in chiesa

Una chiesa colma di silenzio e musica ha accompagnato l’ultimo saluto a Enrico De Martino. Stefano, la madre e i familiari hanno condiviso un momento di intima commozione tra parole, ricordi e abbracci.