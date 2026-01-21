Stefano De Martino saluta il padre Enrico a Torre del Greco: commozione e vip in chiesa
Una chiesa colma di silenzio e musica ha accompagnato l’ultimo saluto a Enrico De Martino. Stefano, la madre e i familiari hanno condiviso un momento di intima commozione tra parole, ricordi e abbracci.
I funerali di Enrico De Martino, scomparso a 61 anni dopo una lunga malattia, si sono svolti nella Chiesa di San Michele, sulla collina di San Alfonso a Torre del Greco. Lo stesso luogo che, anni prima, aveva ospitato il suo matrimonio con Maria Rosaria.
Durante l’omelia, il sacerdote ha affidato alla metafora della danza il ricordo dell’uomo, parlando di una libertà che continua oltre il tempo e di un amore lasciato in eredità alla famiglia, semplice e costante.
Stefano De Martino ha seguito la cerimonia con compostezza, gli occhiali scuri a proteggere uno sguardo segnato dalle lacrime. Seduto accanto alla madre, non ha mai smesso di tenerle la mano. Con loro anche la sorella Adelaide e il fratello Davide.
Tra i banchi della chiesa erano presenti volti noti dello spettacolo e dell’informazione, tra cui Patrizio Rispo, Giovanni Esposito, Antonio Parlati, Peppe Lanzetta e Antonio Ricci. A concelebrare la funzione anche padre Luigi, legato da tempo alla famiglia.
Il momento più intenso è arrivato con le note di Ennio Morricone, scelte dalla colonna sonora di “Nuovo Cinema Paradiso”, che hanno avvolto la chiesa in un silenzio carico di emozione.