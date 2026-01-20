Stefano De Martino, Torre Annunziata saluta Enrico: il lutto del conduttore e la puntata di Affari Tuoi in onda

Torre Annunziata accompagna Enrico De Martino nell’ultimo saluto, mentre la messa in onda di una puntata registrata di Affari Tuoi riaccende l’attenzione sul momento difficile vissuto dal figlio Stefano.

Torre Annunziata si è fermata per rendere omaggio a Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino e volto noto nella vita quotidiana della città. Martedì 20 gennaio 2026, il funerale ha raccolto familiari, amici e cittadini che lo conoscevano da anni, ben prima che il figlio diventasse uno dei personaggi più seguiti della televisione italiana.

La cerimonia ha unito il dolore intimo della famiglia a un sentimento collettivo, fatto di rispetto e partecipazione sincera. Enrico era considerato un punto di riferimento nel quartiere, una presenza costante e apprezzata, capace di lasciare un segno umano prima ancora che mediatico.

Alla vigilia delle esequie, lunedì 19 gennaio 2026, su Rai 1 è andata in onda regolarmente una puntata di Affari Tuoi, registrata in precedenza. Una messa in onda che ha colpito molti telespettatori, consapevoli della situazione personale vissuta dal conduttore, assente dagli studi per restare accanto ai suoi familiari.

In seguito alla notizia della scomparsa, l’azienda ha diffuso un messaggio ufficiale di cordoglio, sottolineando la vicinanza a Stefano e ai suoi cari. La direzione dell’Intrattenimento Prime Time ha ricordato come la perdita improvvisa di Enrico abbia toccato profondamente chi lo conosceva, dentro e fuori dal mondo televisivo.