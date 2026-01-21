TRE GIORNI DI SFIDE E RICOMPENSE PER TUTTI GLI SPETTATORI Gli spettatori potranno ottenere ricompense virtuali guardando le trasmissioni ufficiali Pokémon in tempo reale da Londra, dal 13 al 15 febbraio 2026.

Dal 13 al 15 febbraio 2026, concorrenti provenienti da tutto il mondo si riuniranno a Londra per sfidarsi ai Campionati Internazionali Europei 2026, che vedranno protagonisti i videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), Pokémon GO e Pokémon UNITE. Al termine di tre giorni di competizioni intense, all’insegna della sana competizione, i migliori giocatori otterranno inviti diretti ai Campionati Mondiali Pokémon 2026, in programma ad agosto a San Francisco (California), oltre a premi commemorativi, buste di espansione del GCC Pokémon e a un montepremi complessivo di oltre 500.000 dollari, distribuito tra i quattro giochi.

Dal 13 al 15 febbraio 2026, i fan di tutto il mondo potranno seguire i momenti più emozionanti dei Campionati Internazionali Europei Pokémon 2026 grazie alla trasmissione in lingua inglese sui canali ufficiali Pokémon. Durante la diretta ufficiale degli EUIC Pokémon 2026, gli spettatori avranno inoltre la possibilità di ottenere le seguenti ricompense digitali:

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: Typhlosion di Hisui di Yuma Kinugawa, vincitore dei Campionati Internazionali Latinoamericani Pokémon 2026.GCC Pokémon Live: quattro buste dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica, accessori per il mazzo ispirati a Mega Charizard X, una giacca per il tuo avatar e due carte rare illustrazione speciale dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica.Pokémon GO: una ricerca a tempo esclusiva dedicata a Dewgong, ispirata alla squadra vincitrice dei Campionati Internazionali Latinoamericani Pokémon 2026 di Eric “NiteTimeClasher” Wang, 15 caramelle L Seel, 20 MT attacco caricato, 20 MT attacco veloce e una MT attacco caricato fuoriclasse.Pokémon UNITE: un adesivo degli EUIC Pokémon 2026 all’interno del gioco e una Medaglia rinforzo di platino di Charizard per modificare le statistiche dei tuoi Pokémon.

Consulta questa pagina per tutti i dettagli e per scoprire come riscattare tali ricompense.

Programma della diretta (orari riportati in ora italiana)

Diretta dei videogiochi Pokémon: Twitch.tv/Pokemon, YouTube.com/PokemonCommentatori: Labhaoisa Akcos-Cromie, Jamie Boyt, Kosta Daidimos, Rosemary Kelley e Lee Provost

Venerdì 13 febbraio dalle 10:00 alle 20:00Sabato 14 febbraio dalle 10:00 alle 21:00Domenica 15 febbraio le finali iniziano alle 17:00 su Twitch.tv/Pokemon e YouTube.com/@Pokemon

Diretta del GCC Pokémon: Twitch.tv/PokemonTCG, YouTube.com/@PokemonCommentatori: Joe Bernard, Ross Gilbert, Freya Pearce, Chip Richey e Kyle Sabelhaus

Venerdì 13 febbraio dalle 10:00 alle 22:00Sabato 14 febbraio dalle 10:00 alle 21:00Domenica 15 febbraio le finali iniziano alle 13:30 su Twitch.tv/Pokemon e YouTube.com/@Pokemon

Diretta di Pokémon GO: Twitch.tv/PokemonGO, YouTube.com/@Pokemon e tiktok.com/@pokemongoCommentatori: Fareed Anees, Will Dunphey, Martin Galderisi, Amanda Lundberg e Martijn Versteeg

Venerdì 13 febbraio dalle 10:00 alle 20:00Sabato 14 febbraio dalle 10:00 alle 21:00Domenica 15 febbraio le finali iniziano alle 11:30 su Twitch.tv/Pokemon e YouTube.com/@Pokemon

Diretta di Pokémon UNITE: Twitch.tv/PokemonUNITE, YouTube.com/@PokemonUNITECommentatori: Kirk “doobsnax” Dubé, Joshua “Zoinks” Hiebert, James “Reliq” Kirk e Jake “spragels” Sprague

Venerdì 13 febbraio dalle 10:00 alle 21:00Sabato 14 febbraio dalle 10:00 alle 21:00Domenica 15 febbraio le finali iniziano alle 10:00 su Twitch.tv/Pokemon e YouTube.com/@Pokemon