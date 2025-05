Disponibile la stagione 11 di MY HERO ULTRA RUMBLE

La stagione 11 di MY HERO ULTRA RUMBLEinizia oggi! Per l’occasione, è arrivato un nuovo personaggio: il sarcastico studente della U.A. Neito Monoma della classe 1-B. Oltre a usare il Quirk "Copy" di Neito, i giocatori avranno anche l'opportunità di ottenere nuovi costumi e oggetti esclusivi nel corso della stagione.

Monoma è noto per la sua personalità forte e provocatoria, specialmente quando si imbatte nella classe 1-A. Con Neito che si unisce alla mischia, i giocatori potranno mettersi alla prova usando le abilità Quirk di qualcun altro, sfruttandole per volgere a proprio favore ogni scontro! Monoma inizia con un set di Quirk predefinito da tre dei suoi compagni di classe: Itsuka Kendo, Sen Kaibara e Tetsutetsu Tetsutetsu.

Può sfruttarli in battaglia per affrontare gli avversari e, con un attacco di successo, potrà anche copiare le loro abilità Quirk! Ha anche due Azioni speciali, una per copiare le abilità Quirk di un alleato quando vi si avvicina e l'altra per passare da un'abilità Quirk all'altra tra quelle copiate durante la battaglia.

Inoltre, la stagione 11 offre nuovi costumi per diversi personaggi. Monoma è dotato di due costumi, "U.A. Track Suit" e "Clown", mentre anche Cementoss ne ottiene uno, il "Party Outfit". I giocatori potranno aspettarsi altri costumi nel corso della stagione, tra cui un nuovo costume "Superstar Idol" per Nejire Hado, una dei Grandi tre della U.A. Inoltre, il nuovo set di abilità Quirk per All Might sarà implementato a inizio giugno.

Infine, una delle arene è stata aggiornata: ora la Unforeseen Simulation Joint presenta importanti modifiche alla Zona Acquatica, che i giocatori potranno esplorare.

Scopri tutte le novità della nuova stagione nel nuovo

TRAILER - https://www.youtube.com/watch?v=bLjx3iw69OE -

MY HERO ULTRA RUMBLE è disponibile gratuitamente per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.