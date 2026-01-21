Valentino Garavani, oggi a Roma la camera ardente

Roma rende omaggio a Valentino Garavani: oggi apre la camera ardente in piazza Mignanelli, mentre i funerali sono fissati per venerdì nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Un addio al maestro della couture italiana.

Si apre oggi, mercoledì 21 gennaio, la camera ardente dedicata a Valentino Garavani, scomparso lunedì 19 gennaio a 93 anni. L’allestimento è stato predisposto negli spazi di PM23, in piazza Mignanelli 23, nel cuore di Roma.

L’accesso sarà consentito anche domani, giovedì 22 gennaio, nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 18. Un’occasione per salutare una figura che ha segnato in modo profondo la storia della moda italiana e internazionale.

I funerali si svolgeranno venerdì 23 gennaio alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica. Roma si prepara così a rendere l’ultimo tributo a uno dei suoi simboli più riconosciuti nel mondo.

Considerato il couturier per eccellenza, Valentino Garavani ha costruito un percorso che va dall’apprendistato artigianale alla consacrazione come maestro della haute couture. Amava ripetere di aver sempre voluto rendere belle le donne, un obiettivo perseguito con coerenza per tutta la carriera.

Tra atmosfere da Dolce Vita e polvere di stelle, il suo stile ha attraversato decenni senza perdere identità. Più che uno stilista, è stato un interprete unico dell’eleganza, capace di custodire e rinnovare i segreti dell’alta moda con una visione personale e riconoscibile.