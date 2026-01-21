Allerta meteo nel Sud Italia: scuole chiuse e interventi dei soccorsi

Il Sud Italia e le isole maggiori restano sotto pressione per l’ondata di maltempo. L’allerta rossa spinge alla chiusura delle scuole, mentre i soccorsi affrontano decine di emergenze tra frane, mareggiate e blackout.

Il ciclone Harry continua a colpire duramente Calabria, Sicilia e Sardegna, con una allerta rossa che impone misure straordinarie in numerosi territori. Le amministrazioni locali hanno disposto la sospensione delle attività scolastiche e la chiusura di strutture pubbliche per limitare i rischi.

In Sicilia, le scuole restano chiuse a Messina, Catania, Enna, Siracusa e in diversi comuni delle rispettive province. I provvedimenti riguardano anche ville comunali e cimiteri, considerati particolarmente esposti alle raffiche di vento e alle piogge intense.

Situazione analoga in Calabria, dove lo stop alle lezioni interessa numerosi centri delle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia. In Sardegna, la decisione di chiudere le scuole è stata adottata anche nel capoluogo Cagliari.

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini segue costantemente l’evoluzione del maltempo, con attenzione alle ricadute sulle infrastrutture. I contatti con gli amministratori locali sono continui per monitorare eventuali criticità.

Nella provincia di Palermo i Vigili del Fuoco hanno effettuato 85 interventi tra le 18 di ieri e le 8 di oggi. Nelle ultime 24 ore il totale ha raggiunto quota 190, un numero ben superiore alla media giornaliera di circa 40 operazioni. Le difficoltà maggiori si sono concentrate nelle aree portuali.

Nel porticciolo dell’Arenella un’auto è stata trascinata in mare dalle onde. I sommozzatori hanno escluso la presenza di persone all’interno del veicolo, confermando che l’auto era parcheggiata prima di essere spostata dalla mareggiata. Un secondo intervento ha riguardato il distacco di due pontili al Molo Trapezoidale, con diverse imbarcazioni coinvolte.

Il maltempo ha causato anche disagi alla viabilità. La SS288 ad Aidone, nell’Ennese, è chiusa per una frana, con deviazioni sulle SP17 e SP16. Interrotto anche un tratto della SS185 “Di Sella Mandrazzi” a Novara di Sicilia, nel Messinese, dove operano squadre Anas e forze dell’ordine.

A Santa Teresa di Riva il sindaco Danilo Lo Giudice ha descritto una situazione critica, con il paese in gran parte senza acqua e con problemi diffusi di energia elettrica. Il serbatoio centrale è rimasto vuoto per il danneggiamento di importanti condotte, mentre il mare in aumento rende difficili alcuni interventi di ripristino.

Il primo cittadino ha invitato la popolazione a prestare la massima attenzione e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario.