Superenalotto, estrazione di sabato 17 gennaio: numeri vincenti e jackpot
Nessun sei né cinque più nell’estrazione del Superenalotto di sabato 17 gennaio. I numeri estratti e il jackpot in crescita alimentano l’attesa per il prossimo concorso, mentre restano valide le regole di gioco e di vincita.
Nell’estrazione del Superenalotto di sabato 17 gennaio non si registrano vincite di categoria 6 e 5+. La combinazione estratta è stata 3, 7, 41, 56, 65, 83, con Numero Jolly 79 e SuperStar 82.
Il jackpot stimato per il concorso successivo sale a 108,2 milioni di euro, cifra che continua ad attirare l’attenzione degli appassionati del gioco a pronostico.
Leggi anche Superenalotto - estrazione 12 settembre: i numeri vincenti
La schedina base prevede una singola colonna, ovvero una combinazione di sei numeri. Ogni colonna costa 1 euro, mentre l’aggiunta dell’opzione SuperStar comporta un supplemento di 0,50 euro.
Chi desidera giocare più combinazioni può farlo moltiplicando il numero delle colonne per il costo unitario. Con il SuperStar attivo, una colonna ha quindi un prezzo complessivo di 1,50 euro.
Esiste anche la possibilità di partecipare tramite sistemi a caratura, che permettono di suddividere la giocata in quote da 5 euro, condividendo l’eventuale vincita con gli altri partecipanti al sistema.
Le categorie di premio vanno dal 2 al 6, includendo anche il 5+. Gli importi variano in base al montepremi complessivo e al numero di vincitori.
Indicativamente, con due numeri indovinati si vincono circa 5 euro, con tre numeri circa 25 euro, con quattro numeri intorno ai 300 euro. Il cinque vale mediamente 32 mila euro, mentre il 5+ può arrivare a circa 620 mila euro.
Resta quindi confermata la combinazione dell’estrazione: 3, 7, 41, 56, 65, 83, Numero Jolly 79 e SuperStar 82.