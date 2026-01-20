Jacobs ritrova Camossi: nuova alleanza tecnica verso Los Angeles 2028

Il campione olimpico dei 100 metri riparte da un volto familiare. Marcell Jacobs sceglie di nuovo Paolo Camossi per costruire il cammino verso Los Angeles 2028, con l’obiettivo di tornare protagonista in pista.

Marcell Jacobs tornerà ad allenarsi con Paolo Camossi. L’annuncio arriva dal presidente della Fidal Stefano Mei, che segue da vicino le prossime tappe della carriera del velocista azzurro, protagonista a Tokyo 2021 nei 100 metri e nella 4x100.

Dopo due stagioni di separazione, si ricompone il sodalizio che aveva portato l’Italia sul tetto olimpico. Un ritorno che riaccende uno dei capitoli più rappresentativi della recente storia dell’atletica nazionale.

Mei ha spiegato come Jacobs abbia ritrovato motivazioni e lucidità per affrontare una nuova fase agonistica. Il progetto guarda alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, con una tappa intermedia già fissata negli Europei di Birmingham in programma ad agosto.

Il presidente federale ha sottolineato il valore tecnico e umano di Camossi, ricordando i risultati ottenuti insieme in passato e la solidità di un rapporto costruito su fiducia e competenza.

La decisione è maturata lontano dall’attenzione mediatica. Durante le settimane natalizie, Jacobs e la dirigenza federale hanno lavorato in modo riservato per creare le condizioni ideali di un nuovo percorso condiviso.

Il confronto continuo ha permesso di definire un progetto tecnico ritenuto sostenibile e coerente con le ambizioni dell’atleta, pronto ora ad aprire un nuovo capitolo della propria carriera.

Per Jacobs si tratta di una ripartenza che unisce esperienza, memoria sportiva e prospettiva futura, con l’obiettivo di riportare stabilità e continuità in un ciclo olimpico ancora tutto da scrivere.