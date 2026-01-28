Divieto di trasferta per i tifosi di Lazio e Napoli fino a fine stagione dopo gli scontri sull'A1

Stop alle trasferte per i tifosi di Lazio e Napoli fino a fine stagione: decisione del ministro Matteo Piantedosi dopo gli scontri tra ultrà sull’A1. Stessa misura già applicata a Roma e Fiorentina.

Trasferte vietate ai sostenitori di Lazio e Napoli fino al termine della stagione calcistica. Il provvedimento è stato disposto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e riguarda tutte le gare fuori casa delle due squadre.

La stretta arriva dopo gli scontri sull’A1 avvenuti domenica scorsa, quando gruppi di ultrà delle due tifoserie si sono affrontati in autostrada.

La scelta segue la linea già adottata pochi giorni prima: una settimana fa, infatti, lo stesso divieto era stato imposto anche ai tifosi di Roma e Fiorentina, coinvolti in episodi di violenza sempre lungo l’autostrada A1.