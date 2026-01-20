Valentino e l'eredità miliardaria: dalla villa sull'Appia al castello di Wideville

La morte di Valentino Garavani apre una fase delicata legata alla gestione di un patrimonio monumentale, costruito in decenni di alta moda, arte e relazioni internazionali, tra immobili iconici e collezioni di valore assoluto.

La scomparsa di Valentino Garavani, avvenuta a Roma, segna la fine di una stagione irripetibile della moda internazionale. Oltre al vuoto creativo lasciato da uno dei nomi più influenti dell’alta sartoria, si apre ora una fase riservata e complessa legata alla gestione di un patrimonio personale imponente.

Secondo le valutazioni più attendibili, la ricchezza accumulata dallo stilista nel corso di oltre cinquant’anni di attività si attesterebbe intorno a 1,5 miliardi di dollari. Un valore che riflette non solo il successo del marchio, ma anche una visione imprenditoriale capace di trasformare l’eleganza in un sistema culturale globale.

Il patrimonio immobiliare rappresenta uno degli elementi più evidenti di questa eredità. Tra le proprietà più note figura la villa sull’Appia Antica, dimora romana immersa nella storia, scelta come rifugio privato e luogo di rappresentanza. A questa si affianca il castello di Wideville, nei pressi di Parigi, residenza simbolo del legame profondo con la tradizione francese e con un’idea di lusso senza tempo.

Nel mosaico delle residenze rientrano anche uno chalet a Gstaad, apprezzato per la discrezione e l’isolamento alpino, oltre a immobili di pregio tra Londra e New York, città chiave nella costruzione della dimensione internazionale del marchio Valentino.

Accanto agli immobili, un ruolo centrale è occupato dalla collezione d’arte privata, considerata tra le più raffinate per qualità e coerenza. Dipinti, sculture e opere acquisite nel corso dei decenni testimoniano un rapporto diretto con artisti e galleristi, e raccontano un’estetica che ha sempre dialogato con il mondo creativo oltre la moda.

L’assenza di un matrimonio e di figli rende oggi determinanti le disposizioni testamentarie, custodite con la stessa riservatezza che ha sempre caratterizzato la vita privata dello stilista. In questo contesto emerge la figura di Giancarlo Giammetti, partner umano e professionale, cofondatore della maison e presenza costante nel percorso di Valentino.

Resta aperta anche l’ipotesi di una destinazione filantropica di parte dell’eredità. Arte, cultura e tutela del patrimonio creativo hanno accompagnato l’intera carriera dello stilista, lasciando spazio alla possibilità che fondazioni, musei o iniziative culturali possano beneficiare di una quota significativa di questo lascito.