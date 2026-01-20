Australian Open, Oleksandra Oliynykova tra tennis e guerra: Il messaggio per l'Ucraina

La tennista ucraina Oleksandra Oliynykova saluta l’Australian Open con una sconfitta e un messaggio carico di emozione: tra sport e guerra, il pensiero va al padre impegnato al fronte e al dolore del suo Paese.

Il cammino di Oleksandra Oliynykova all’Australian Open si è interrotto martedì 20 gennaio, dopo il match perso contro la statunitense Madison Keys, campionessa in carica sul cemento di Melbourne. Al termine dell’incontro, però, l’attenzione si è spostata fuori dal campo, dove la tennista ucraina ha scelto una forma silenziosa ma incisiva per far sentire la propria voce.

In conferenza stampa, Oliynykova ha mostrato una maglietta con un appello rivolto alla comunità internazionale, evitando dichiarazioni dirette per rispettare le rigide norme dell’Atp che vietano messaggi politici espliciti. Il riferimento alla situazione in Ucraina è apparso chiaro, soprattutto considerando la storia personale dell’atleta.

Leggi anche Agli Australian Open il saluto tra Sinner e Djokovic

La giocatrice ha raccontato con commozione il legame con il padre, oggi soldato in prima linea. Un tempo era lui ad accompagnarla ai tornei, ora segue le sue partite da lontano. Poco prima di parlare con i giornalisti, ha ricevuto un messaggio che le ha dato forza: il padre le ha scritto di essere fiero di lei e di aver visto realizzato il sogno di vederla competere su uno dei palcoscenici più importanti del tennis mondiale.