Internazionali di Roma, Oliynykova attacca Russia e Bielorussia sulla guerra in Ucraina

Oleksandra Oliynykova torna a chiedere l’esclusione di russi e bielorussi dai tornei per la guerra in Ucraina. Agli Internazionali d’Italia di Roma la tennista ucraina ha accusato Mosca e Minsk di usare lo sport come strumento politico.

La questione della presenza di atleti russi e bielorussi nelle competizioni internazionali torna al centro del dibattito durante gli Internazionali d’Italia 2026. A rilanciare il tema è stata la tennista ucraina Oleksandra Oliynykova, che ha chiesto nuovamente l’esclusione degli sportivi dei due Paesi dal circuito mondiale.

Parlando ai media specializzati Ubitennis e The Athletic, la giocatrice ha criticato il ruolo che, secondo lei, Russia e Bielorussia attribuiscono allo sport. Oliynykova sostiene che ogni settore pubblico venga utilizzato per rafforzare la propaganda statale, compresi tennis, musica, cinema e cultura.

Secondo la tennista ucraina, permettere agli atleti di continuare a partecipare ai grandi eventi internazionali contribuirebbe a trasmettere un’immagine di normalità nonostante il conflitto in corso. Oliynykova ritiene che i successi sportivi vengano sfruttati dai governi per mostrare al mondo che il Paese può continuare a prendere parte alle principali manifestazioni nonostante la guerra.

Nel suo intervento, la giocatrice ha anche collegato la presenza degli atleti russi e bielorussi alle dinamiche interne della società russa. A suo giudizio, la normalizzazione del conflitto attraverso sport e spettacolo impedirebbe una reazione più critica nei confronti del potere politico.

Il tema divide da anni il mondo dello sport internazionale. Dall’inizio della guerra in Ucraina, federazioni e organizzazioni hanno adottato misure differenti nei confronti degli atleti russi e bielorussi, tra esclusioni temporanee, partecipazioni sotto bandiera neutrale e restrizioni nei grandi eventi.