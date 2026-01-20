Melissa Acani scomparsa a Livigno, appello dei genitori per ritrovare la 22enne

La scomparsa di Melissa Acani tiene Livigno con il fiato sospeso. La 22enne non dà notizie di sé dal 3 dicembre e la famiglia, tra segnalazioni e appelli pubblici, cerca risposte su un destino ancora incerto.

Da oltre due mesi non si hanno notizie di Melissa Acani, 22 anni, di origini albanesi e residente a Livigno con la famiglia. La giovane è sparita il 3 dicembre, lasciando dietro di sé solo interrogativi e un crescente senso di preoccupazione tra i suoi cari.

Il caso ha raggiunto anche le istituzioni locali: il sindaco Remo Galli ha diffuso sui social l’identikit della ragazza, invitando chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti. Un gesto pensato per ampliare la rete delle segnalazioni e mantenere alta l’attenzione sulla vicenda.

I genitori, sostenuti dall’associazione Penelope Lombardia, hanno scelto di rivolgersi anche alla trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto?, affidando al programma un nuovo appello pubblico. La speranza è che la visibilità televisiva possa offrire uno spiraglio in più nelle ricerche.

La madre, nei giorni scorsi, ha tentato di contattare la figlia dopo averla vista online sul telefono. La chiamata, però, è stata immediatamente bloccata. Resta quindi incerto se lo smartphone sia ancora in possesso di Melissa o se qualcuno lo utilizzi al suo posto.

Tra le poche piste emerse, una segnalazione ritenuta attendibile indicherebbe la presenza della giovane nei pressi della stazione Termini di Roma. Un dettaglio che non sorprende la famiglia, consapevole del legame di Melissa con la capitale, città che conosce bene e che ama particolarmente.

Ogni informazione, anche minima, potrebbe rivelarsi decisiva per ricostruire i suoi spostamenti e chiarire cosa sia accaduto dopo la scomparsa della 22enne di Livigno.