Olivella: la dieta mediterranea per la pelle

La dieta mediterranea diventa skincare

Dalla cultura olearia alla cura quotidiana della pelle: ti presentiamo Olivella.

La dieta mediterranea è considerata da decenni uno dei modelli più efficaci e sostenibili legati al benessere: non una formula rigida, ma un insieme di abitudini fondate su qualità delle materie prime, equilibrio e continuità nel tempo.

È da questa visione che nasce l’idea di “dieta mediterranea per la pelle” di Olivella, un concetto che trasferisce alla skincare gli stessi principi che guidano l’alimentazione mediterranea, interpretandoli attraverso una profonda conoscenza dell’olio d’oliva e una competenza tecnica costruita nel tempo.

Il brand affonda infatti le proprie radici in Umbria, nel cuore verde d’Italia, e in una realtà aziendale che da oltre settant’anni sviluppa una profonda competenza nella coltivazione dell’olivo e nella trasformazione dell’olio d’oliva. Oggi questa esperienza si esprime in oltre 500.000 ulivi coltivati, dando vita a quello che è il più grande uliveto biologico d’Italia, e in una filiera completamente integrata, dalla coltivazione degli alberi alla trasformazione dell’olio in acidi grassi e lipidi destinati anche ad applicazioni cosmetiche e farmaceutiche.

Un patrimonio di competenze che ha portato allo sviluppo di processi tecnologici proprietari, in alcuni casi brevettati, permettendo a Olivella di costruire formulazioni basate esclusivamente su olio d’oliva vergine ultra-purificato. Un approccio unico nel panorama skincare, che applica il sapere della cultura alimentare italiana e dell’olio d’oliva a una cura della pelle sensoriale e contemporanea.

Alla base delle formulazioni Olivella c’è una visione precisa della skincare: rispettare la pelle, non forzarla. I prodotti sono pensati per accompagnare la fisiologia cutanea, evitando ingredienti aggressivi o soluzioni cosmetiche di breve periodo, e promuovendo invece un’idea di bellezza che si costruisce giorno dopo giorno, attraverso gesti semplici, costanza e consapevolezza.