La Dieta Mediterranea potenzia la Salute cerebrale

Un recente studio, che sarà presentato all'International Stroke Conference 2025 di Los Angeles, evidenzia i benefici della dieta mediterranea sulla salute del cervello. Questo regime alimentare, ricco di frutta, verdura, cereali integrali, legumi, noci e semi, con l'olio d'oliva come principale fonte di grassi, e un consumo moderato di latticini, uova, pesce e pollame, è associato a una migliore funzione cerebrale.

La ricerca preliminare ha esaminato gli effetti della dieta mediterranea su adulti ispanico-latini, rilevando che i benefici per il cervello non sono completamente attribuibili a fattori di rischio cardiovascolare come pressione arteriosa, livelli di colesterolo e glicemia, né a comportamenti come il fumo o l'attività fisica. La dottoressa Gabriela Trifan, neurologa dell'Università dell'Illinois a Chicago, afferma: "Abbiamo osservato che la salute cardiovascolare influisce direttamente sulle strutture cerebrali; tuttavia, l'effetto della dieta mediterranea sulla comunicazione tra le regioni del cervello rimane in parte indipendente dalla salute cardiovascolare".

Anche considerando l'età e la salute cardiovascolare, i partecipanti che seguivano una dieta mediterranea mostravano una migliore organizzazione delle fibre nervose che collegano diverse aree del cervello e una comunicazione più efficiente, nota come integrità della sostanza bianca. Studi precedenti hanno indicato che aderire a questo regime alimentare è associato a una minore atrofia cerebrale. Questo è il primo grande studio focalizzato esclusivamente su individui ispanici/latini, un gruppo etnico in rapida crescita negli Stati Uniti.

L'analisi ha evidenziato che per ogni incremento nel punteggio di aderenza alla dieta mediterranea, si osservava un miglioramento nell'integrità della sostanza bianca e una riduzione dei danni strutturali nel cervello, valutati attraverso il carico di iperintensità della sostanza bianca, un indicatore chiave delle malattie dei piccoli vasi cerebrali. "Questo suggerisce che anche piccoli miglioramenti nella dieta possono rafforzare l'integrità del cervello", conclude la dottoressa Trifan.

L’olio extravergine di oliva (EVO) è considerato un elemento fondamentale della dieta mediterranea - L’olio extravergine di oliva (EVO) è considerato un elemento fondamentale della dieta mediterranea, riconosciuto per i suoi numerosi effetti positivi sulla salute e per il ruolo chiave nella prevenzione di malattie croniche e degenerative. Molte ricerche e studi clinici hanno dimostrato che questo alimento può aiutare a ridurre il rischio di sviluppare patologie come il diabete, l’ipertensione, la sindrome metabolica, le malattie tumorali, i disturbi del sistema nervoso e la malattia renale cronica.

