Incidente tra Acquaviva e Adelfia: muoiono Gianvito Novielli e Denise Buffoni, ferito un 20enne

Una serata qualunque si è trasformata in un dramma sulla strada tra Acquaviva e Adelfia: un violento incidente ha spezzato la vita di due adolescenti e lasciato un altro giovane in condizioni critiche.

La tragedia si è consumata lunedì 19 gennaio 2026, poco dopo le 20.30, lungo il collegamento stradale tra Acquaviva delle Fonti e Adelfia, in provincia di Bari. In pochi istanti, un impatto multiplo ha trasformato l’asfalto in uno scenario di devastazione.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli e un autobus. Il bilancio è drammatico: due giovanissimi hanno perso la vita sul colpo. Si tratta di Gianvito Novielli, 18 anni, promessa del calcio locale, e di Denise Buffoni, 15 anni. I due ragazzi, entrambi residenti ad Acquaviva, erano legati da una relazione sentimentale.

Con loro viaggiava un terzo giovane, di 20 anni, rimasto gravemente ferito. Dopo i primi soccorsi sul posto, è stato trasferito in condizioni critiche all’ospedale Miulli per ricevere cure urgenti.

I tre occupavano una Volkswagen Passat. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica da parte delle forze dell’ordine, l’auto sarebbe rimasta coinvolta in uno scontro con altri due veicoli per cause non ancora chiarite.

Dopo l’impatto iniziale, un autobus di linea della Sita, sopraggiunto pochi istanti dopo, non sarebbe riuscito a evitare i mezzi fermi sulla carreggiata, colpendoli in pieno e aggravando ulteriormente le conseguenze dell’incidente.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e stabilire eventuali responsabilità, mentre la comunità di Acquaviva è sotto shock per la perdita di due vite così giovani.