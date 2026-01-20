Champions League, Copenhagen-Napoli: orario, formazioni e diretta tv

Napoli in Danimarca per una sfida decisiva di Champions League: i punti in palio possono indirizzare la qualificazione. Orario, formazioni e modalità di visione del match contro il Copenhagen.

Il Napoli torna protagonista in Champions League con una trasferta delicata in Danimarca. Martedì 20 gennaio gli azzurri affrontano il Copenhagen nella settima giornata della fase campionato, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica.

La squadra di Conte arriva all’appuntamento con 7 punti conquistati in sei partite. Il margine per la qualificazione resta sottile e ogni risultato può pesare in modo determinante sul cammino europeo del Napoli.

Il calcio d’inizio è fissato per le 21 allo stadio di Copenhagen, in un ambiente che si preannuncia caldo e particolarmente favorevole ai padroni di casa, ancora in corsa per l’accesso al turno successivo.

Per il Copenhagen, Neestrup dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Kotarski tra i pali; Zague, Gabriel Pereira, Suzuki e Lopez in difesa; Clem e Madsen in mediana; Larsson, Elyounoussi e Robert alle spalle di Dadason.

Conte risponde con il consueto 3-4-2-1: Milinkovic-Savic in porta; Di Lorenzo, Buongiorno e Juan Jesus in difesa; Spinazzola, Lobotka, McTominay e Olivera a centrocampo; Elmas e Lang sulla trequarti a supporto di Hojlund.

La gara sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport, con copertura sui canali dedicati al calcio. La visione in streaming sarà disponibile tramite Sky Go e NOW per gli abbonati.

Per il Napoli si tratta di un passaggio chiave della stagione europea, in una serata che può avvicinare in modo concreto l’obiettivo qualificazione.