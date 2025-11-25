Napoli contro Qarabag in Champions League: orario, formazioni e diretta tv

Il Napoli torna protagonista in Champions League. Oggi, martedì 25 novembre, la squadra guidata da Antonio Conte affronta il Qarabag allo stadio Maradona nella quinta giornata della fase a gironi. Gli azzurri cercano punti pesanti dopo il successo in Serie A contro l’Atalanta, utili per risalire una classifica che li vede a quota 4.

Gli azeri arrivano a questa sfida con 7 punti ottenuti nelle prime quattro giornate e con l'obiettivo di consolidare la propria posizione nel gruppo. Una gara delicata, utile per indirizzare il percorso europeo delle due formazioni.

Ecco l’orario, le probabili formazioni e dove seguire in tv e streaming Napoli-Qarabag.

Probabili formazioni Napoli-Qarabag

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Neres; Hojlund. All. Conte.

Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Matheus Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Addai, Leandro Andrade, Zoubir; Duran. All. Gurbanov.

Dove vedere Napoli-Qarabag

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (253). Disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.