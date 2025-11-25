Napoli contro Qarabag in Champions League: orario, formazioni e diretta tv

Anna Spiotta | 25 nov 2025

napoli contro

Il Napoli torna protagonista in Champions League. Oggi, martedì 25 novembre, la squadra guidata da Antonio Conte affronta il Qarabag allo stadio Maradona nella quinta giornata della fase a gironi. Gli azzurri cercano punti pesanti dopo il successo in Serie A contro l’Atalanta, utili per risalire una classifica che li vede a quota 4.

Gli azeri arrivano a questa sfida con 7 punti ottenuti nelle prime quattro giornate e con l'obiettivo di consolidare la propria posizione nel gruppo. Una gara delicata, utile per indirizzare il percorso europeo delle due formazioni.

Ecco l’orario, le probabili formazioni e dove seguire in tv e streaming Napoli-Qarabag.

Probabili formazioni Napoli-Qarabag

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Neres; Hojlund. All. Conte.

Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Matheus Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Addai, Leandro Andrade, Zoubir; Duran. All. Gurbanov.

Dove vedere Napoli-Qarabag

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (253). Disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.