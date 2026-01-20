Australian Open, Sonego elimina Taberner e avanza. Successo anche per Errani e Paolini
Sonego parte con autorità a Melbourne, supera Taberner in tre set e conquista il secondo turno. Buone notizie anche dal doppio femminile, con Errani e Paolini subito vincenti nel loro esordio.
Lorenzo Sonego inaugura nel migliore dei modi il suo cammino agli Australian Open, superando Carlos Taberner al primo turno con una prova solida e continua. Il torinese archivia l’incontro in tre set, imponendosi 6-4, 6-0, 6-3 dopo un’ora e 46 minuti di gioco.
L’avvio è subito favorevole all’azzurro, che gestisce bene i propri turni di servizio e sfrutta le incertezze dello spagnolo nei momenti chiave. Il primo parziale resta equilibrato, ma Sonego trova il guizzo decisivo nel finale, chiudendo 6-4 con autorità.
Nel secondo set il copione cambia radicalmente. Taberner perde continuità, mentre Sonego alza ulteriormente il livello, dominando gli scambi e infilando un break dopo l’altro. Il risultato è un netto 6-0 che indirizza in modo chiaro l’inerzia del match.
Nel terzo parziale lo spagnolo prova a reagire, ma l’azzurro mantiene lucidità e controllo, respingendo ogni tentativo di rimonta. Con il 6-3 finale, Sonego stacca il pass per il secondo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Raphael Collignon.
Sorrisi anche dal doppio femminile, con Sara Errani e Jasmine Paolini capaci di imporsi all’esordio contro la coppia Lumsden-Tang, confermando un avvio positivo per i colori italiani sul cemento di Melbourne.