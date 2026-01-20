Australian Open, Sonego elimina Taberner e avanza. Successo anche per Errani e Paolini

Angelo Caputo | 20 gen 2026

Sonego parte con autorità a Melbourne, supera Taberner in tre set e conquista il secondo turno. Buone notizie anche dal doppio femminile, con Errani e Paolini subito vincenti nel loro esordio.

australian open

Lorenzo Sonego inaugura nel migliore dei modi il suo cammino agli Australian Open, superando Carlos Taberner al primo turno con una prova solida e continua. Il torinese archivia l’incontro in tre set, imponendosi 6-4, 6-0, 6-3 dopo un’ora e 46 minuti di gioco.

L’avvio è subito favorevole all’azzurro, che gestisce bene i propri turni di servizio e sfrutta le incertezze dello spagnolo nei momenti chiave. Il primo parziale resta equilibrato, ma Sonego trova il guizzo decisivo nel finale, chiudendo 6-4 con autorità.

Nel secondo set il copione cambia radicalmente. Taberner perde continuità, mentre Sonego alza ulteriormente il livello, dominando gli scambi e infilando un break dopo l’altro. Il risultato è un netto 6-0 che indirizza in modo chiaro l’inerzia del match.

Nel terzo parziale lo spagnolo prova a reagire, ma l’azzurro mantiene lucidità e controllo, respingendo ogni tentativo di rimonta. Con il 6-3 finale, Sonego stacca il pass per il secondo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Raphael Collignon.

Sorrisi anche dal doppio femminile, con Sara Errani e Jasmine Paolini capaci di imporsi all’esordio contro la coppia Lumsden-Tang, confermando un avvio positivo per i colori italiani sul cemento di Melbourne.