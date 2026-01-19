Bella Ma', Pamela Petrarolo cade in studio durante l'ingresso

Un ingresso di corsa, un passo falso e l’imprevisto che interrompe la diretta: Pamela Petrarolo scivola nello studio di Bella Ma’, costringendo Pierluigi Diaco a fermare l’esibizione prevista.

L’incidente è avvenuto all’inizio della puntata di Bella Ma’, il programma di Raidue condotto da Pierluigi Diaco. Pamela Petrarolo è entrata in studio di corsa, ma ha perso l’equilibrio ed è scivolata sul pavimento, riportando una lieve abrasione al ginocchio destro.

Il conduttore si è avvicinato subito per aiutarla, invitandola a sedersi accanto a lui e a prendersi qualche istante per riprendersi. L’ospite, ancora visibilmente scossa, non è riuscita a portare avanti il numero previsto nel segmento “Tutti ballano con Pamela”, che è stato quindi sospeso per evitare ulteriori rischi.

Diaco ha spiegato in diretta che, dopo una caduta simile, non era opportuno proseguire con l’esibizione. Poco dopo, la stessa Pamela Petrarolo ha scelto di sdrammatizzare l’accaduto sui social, trasformando il video della scivolata in un meme accompagnato dalla frase “io che affronto il 2026”, diventato rapidamente virale.